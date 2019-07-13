Слуцкий прокомментировал поставки С-400 в Турцию

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Системы С-400 в ближайшее время будут поставляться не только в Турцию, но и в другие страны региона, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Минобороны Турции в пятницу сообщило о начале поставок С-400 в страну. Позже информацию подтвердила и Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ.

"Турция - это первая ласточка. В регионе обязательно появятся С-400 и более современная система вооружений из России. Мы будем тесно сотрудничать, объемы этого сотрудничества очень велики. И уверен, что мы должны это сотрудничество всячески увеличивать. Есть очень важные и серьезные страны, которые, в том числе, говорят о том, что у них есть аналогичные потребности, и эти потребности, разумеется, будут удовлетворены", - сказал Слуцкий в интервью телеканалу RT.

По его словам, "поставки будут, это будет в самое ближайшее время".

Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов был заключен в 2017 году. Часть сделки по С-400 Турция оплатит сама, часть - за счет российского кредита. По словам вице-премьера РФ Юрия Борисова, контракт предусматривает опцион после выполнения основной части поставки.