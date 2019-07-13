Слуцкий рассказал о перспективах развития отношений России и Грузии

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Отношения России и Грузии вряд ли будут восстановлены при нынешнем грузинском руководстве, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Думаю, что мало-помалу отношения будут восстанавливаться, это вряд ли произойдет при нынешнем руководстве Грузии. Они себя ведут совершенно непотребно. Это было и с нашим коллегой Сергеем Гавриловым, который, разумеется, возглавляя Межпарламенсткую ассамблею православия и работая в том зале, в котором ему было предписано работать, сел в кресло председательствующего. А как могло быть иначе?" - сказал Слуцкий в интервью телеканалу RT

Слуцкий также назвал инцидент с депутатом Госдумы Гавриловым просчитанной провокацией, идущей вразрез со старинными нормами грузинского гостеприимства.

"Очень жаль. Отношения тяжелые, но, тем не менее, не надо их усугублять, а по крупицам, невзирая на инциденты, "выгрызать" хорошее, "выгрызать" добро", - заявил глава думского комитета.

Ранее инцидент с Гавриловым, который также является президентом Межпарламентской ассоциации православия, привел к массовым протестам и росту напряжения в отношениях России с Грузией. Поводом для недовольства грузинской оппозиции стало то, что 20 июня во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси Гаврилов на правах президента этой организации занял кресло главы парламента Грузии.

Оппозиционеры после этого покинули зал, заседание прервалось, а затем парламент захватили радикалы. Как заявлял Гаврилов РИА Новости, ворвавшиеся в здание люди облили его водой и пытались отнять документы. Тбилиси захлестнули акции протеста, в ходе которых митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии МАП. Спецназ разогнал митинг, но на следующий день протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.