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РИА Новости

Слуцкий рассказал о перспективах развития отношений России и Грузии

Вчера, 20:15
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Отношения России и Грузии вряд ли будут восстановлены при нынешнем грузинском руководстве, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Думаю, что мало-помалу отношения будут восстанавливаться, это вряд ли произойдет при нынешнем руководстве Грузии. Они себя ведут совершенно непотребно. Это было и с нашим коллегой Сергеем Гавриловым, который, разумеется, возглавляя Межпарламенсткую ассамблею православия и работая в том зале, в котором ему было предписано работать, сел в кресло председательствующего. А как могло быть иначе?" - сказал Слуцкий в интервью телеканалу RT.
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Много чести. Путин – о протестах в Тбилиси и на грузинском ТВ Президент России Владимир Путин заявил, что не стал бы вводить санкции против Грузии из уважения к грузинскому народу.
Слуцкий также назвал инцидент с депутатом Госдумы Гавриловым просчитанной провокацией, идущей вразрез со старинными нормами грузинского гостеприимства.
"Очень жаль. Отношения тяжелые, но, тем не менее, не надо их усугублять, а по крупицам, невзирая на инциденты, "выгрызать" хорошее, "выгрызать" добро", - заявил глава думского комитета.
Ранее инцидент с Гавриловым, который также является президентом Межпарламентской ассоциации православия, привел к массовым протестам и росту напряжения в отношениях России с Грузией. Поводом для недовольства грузинской оппозиции стало то, что 20 июня во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси Гаврилов на правах президента этой организации занял кресло главы парламента Грузии.
Оппозиционеры после этого покинули зал, заседание прервалось, а затем парламент захватили радикалы. Как заявлял Гаврилов РИА Новости, ворвавшиеся в здание люди облили его водой и пытались отнять документы. Тбилиси захлестнули акции протеста, в ходе которых митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии МАП. Спецназ разогнал митинг, но на следующий день протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
На фоне этих событий президент РФ подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туристическим операторам и агентам не продавать путевки в эту страну.
Георгий Габуния
12 июля, 23:20
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Протесты в ГрузииЛеонид СлуцкийРоссияГрузияВ мире
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