Власти согласовали митинги на тему выборов в Мосгордуму 20 и 21 июля

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Власти Москвы согласовали митинги на тему предстоящих выборов в Мосгордуму на проспекте академика Сахарова 20 и 21 июля и окажут содействие в их организации, сообщили РИА Новости в столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции.

В департаменте отметили, что в правительство Москвы поступили заявки на согласование митингов 20 и 21 июля на проспекте Академика Сахарова от групп граждан перед предстоящими выборами в Мосгордуму.

"По результатам рассмотрения поступивших в правительство Москвы уведомлений согласовано проведение митингов на проспекте Академика Сахарова по тематике, связанной с предстоящими региональными выборами: 20 июля с 14.00 до 16.00 группе граждан (организаторы: Ефремов И.В., Чинаров И.С., Овчаров А.К., Синицын С.В.) с количеством участников до 15 тысяч человек", - отметили в департаменте.

Согласно информации московских властей, 21 июля с 14.00 до 16.30 на проспекте Сахарова согласован еще один митинг на ту же тему другим организаторам (Федоров Г.В., Кагарлицкий Б.Ю., Жуковский В.С.) с числом участников до 10 тысяч человек.

"Органами исполнительной власти города Москвы в рамках полномочий принимаются меры по обеспечению условий проведения публичных мероприятий и оказанию организаторам содействия, в том числе по вопросам охраны общественного порядка и безопасности участников", - заявили в столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции.