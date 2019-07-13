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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Власти согласовали митинги на тему выборов в Мосгордуму 20 и 21 июля

Вчера, 19:58
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© РИА Новости / Алексей КуденкоЗдание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Власти Москвы согласовали митинги на тему предстоящих выборов в Мосгордуму на проспекте академика Сахарова 20 и 21 июля и окажут содействие в их организации, сообщили РИА Новости в столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции.
В департаменте отметили, что в правительство Москвы поступили заявки на согласование митингов 20 и 21 июля на проспекте Академика Сахарова от групп граждан перед предстоящими выборами в Мосгордуму.
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"По результатам рассмотрения поступивших в правительство Москвы уведомлений согласовано проведение митингов на проспекте Академика Сахарова по тематике, связанной с предстоящими региональными выборами: 20 июля с 14.00 до 16.00 группе граждан (организаторы: Ефремов И.В., Чинаров И.С., Овчаров А.К., Синицын С.В.) с количеством участников до 15 тысяч человек", - отметили в департаменте.
Согласно информации московских властей, 21 июля с 14.00 до 16.30 на проспекте Сахарова согласован еще один митинг на ту же тему другим организаторам (Федоров Г.В., Кагарлицкий Б.Ю., Жуковский В.С.) с числом участников до 10 тысяч человек.
"Органами исполнительной власти города Москвы в рамках полномочий принимаются меры по обеспечению условий проведения публичных мероприятий и оказанию организаторам содействия, в том числе по вопросам охраны общественного порядка и безопасности участников", - заявили в столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции.
Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля, всего на выборы выдвинулись 426 человек. Мосгоризбирком до 16 июля проверит подписи избирателей и сформирует списки зарегистрированных кандидатов в столичный парламент. Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.
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