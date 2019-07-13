"Билайн" опроверг сообщения о сбоях в работе сети

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Сотовый оператор "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") опроверг информацию СМИ о сбое в работе своей сети и заявляет, что ограничения могли наблюдаться недолгое время лишь в ряде районов Подмосковья из-за короткого замыкания в системе кондиционирования.

"Тринадцатого июля в ряде средств массовой информации появились публикации "о сбое" в работе сети "Билайн". "Билайн" официально опровергает данную информацию и сообщает, что все сервисы "Билайн" работают корректно и услуги предоставляются клиентам по всей России в полном объеме", - говорится в заявлении оператора.

"Сегодня в течение небольшого промежутка времени некоторые клиенты Чехова, Серпухова, Зарайский, Ступино и Серебряных прудов в Подмосковье могли наблюдать ограничения в доступе к мобильному интернету и голосовой связи по причине короткого замыкания в системе кондиционирования, в результате которого вышли из строя несколько базовых станций. В настоящий момент все услуги для клиентов этих городов работают в полном объеме", - уточнили в компании.