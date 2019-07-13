В Краснодарском крае площадь пожара в цехе возросла до 600 "квадратов"

СОЧИ, 13 июл - РИА Новости. Огонь охватил 600 квадратных метров цеха по производству сои под Краснодаром, пожару присвоен повышенный ранг опасности, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось, что по предварительным данным жертв и пострадавших в результате пожара нет. На момент прибытия пожарных площадь возгорания оценивалась в 400 квадратных метров.

Отмечается, что в 17.56 в субботу диспетчеру поступило сообщение о том, что происходит горение нежилого помещения в поселке Белозерный в Краснодаре. К месту вызова незамедлительно были направлены пожарно-спасательные подразделения МЧС России.

"Установлено, что происходит горение емкостей с маслом на территории цеха по производству сои. Пожару в Белозерном присвоен повышенный ранг. Площадь пожара составляет 600 квадратных метров", - говорится в сообщении.

Уточняется, что к ликвидации пожара привлечены от РСЧС 70 человек, 20 единиц техники. Происходит наращивание группировки МЧС России. Поданы стволы для тушения пожара и защиты соседних зданий и сооружений от распространения горения.