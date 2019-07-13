В Бангладеш 14 человек погибли из-за ударов молнии

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Четырнадцать человек погибли, еще один пострадал в результате ударов молнии в шести районах Бангладеш, сообщает газета Четырнадцать человек погибли, еще один пострадал в результате ударов молнии в шести районах Бангладеш, сообщает газета Dhaka Tribune со ссылкой на полицию и местные власти.

Четыре человека, среди которых отец с двумя взрослыми сыновьями, погибли в округе Пабна на западе страны, когда они работали в поле недалеко от местной школы.

В округе Майменсингх на севере Бангладеш во время ловли рыбы погиб молодой рыбак в результате удара молнии, а его брат пострадал. Вскоре ему оказали первую помощь. Также погибли молодой человек и мужчина, который занимался плетением бус.

Три человека грузили бананы в машину в округе Чуаданга на западе Бангладеш, когда их настигла стихия. Местный полицейский подтвердил газете, что в округе Сунамгандж в центральной части страны погибли отец и его 12-летний сын, когда они ловили рыбу. Их отвезли в больницу, но спасти их не удалось - врачи констатировали смерть.

В округе Нетракона молния убила фермера, когда он пас корову, а рядом с одним из самых крупных городов страны Раджшахи другого крестьянина поразила стихия, когда он работал в поле.