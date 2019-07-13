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РИА Новости

Российские саперы завершили работы по разминированию Южной Осетии

Вчера, 19:00
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ЦХИНВАЛ, 13 июл - РИА Новости. Российские саперы завершили работы, которые длились четыре года, по разминированию территории Южной Осетии, сообщает МЧС республики в субботу.
"Отряд Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС РФ завершил четвертый этап разминирования территорий Южной Осетии от ВОП (взрывоопасных предметов – ред.), оставшихся со времен военных действий 2008 года", - говорится в сообщении.
9 июля, 01:46
В Южной Осетии экс-чиновника заподозрили в шпионаже в пользу Грузии
Указывается, что в течение четырех лет работы по разминированию проводились на территориях общей площадью 130 гектаров, где было обнаружено более тысячи взрывоопасных предметов.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
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Южная ОсетияРоссияВ мире
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