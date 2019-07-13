В ДНР заявили о ранении мирного жителя при обстреле ВСУ

ДОНЕЦК, 13 июл - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли подконтрольный самопровозглашенной Донецкой народной республике город Докучаевск, ранение получил один мирный житель, сообщил журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Сегодня в 16.45 (время совпадает с московским - ред.) вооруженные формирования Украины открыли огонь со стороны Новотроицкого в направлении Докучаевска с применением минометов калибром 120 миллиметров и автоматических гранатометов и стрелкового оружия. Ранения мягких тканей нижней конечности получил мужчина 1973 года рождения. Пострадавший доставлен в Центральную городскую больницу Докучаевска", - сообщил представитель ведомства.