Под Краснодаром нежилое здание загорелось на площади 400 "квадратов"

СОЧИ, 13 июл - РИА Новости. Спасатели тушат горящее здание под Краснодаром; жертв и пострадавших по предварительным данным нет, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Отмечается, что в 17:56 (совпадает с мск) в субботу диспетчеру поступило сообщение о том, что происходит горение нежилого помещения в поселке Белозерный в Краснодаре.

К месту вызова незамедлительно были направлены пожарно-спасательные подразделения МЧС России.

"По прибытии к месту пожара установлено, что площадь пожара составляет 400 квадратных метров. По предварительным данным погибших и пострадавших нет", - говорится сообщении.