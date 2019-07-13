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2019-07-13T18:51Z
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РИА Новости

Под Краснодаром нежилое здание загорелось на площади 400 "квадратов"

Вчера, 18:51
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СОЧИ, 13 июл - РИА Новости. Спасатели тушат горящее здание под Краснодаром; жертв и пострадавших по предварительным данным нет, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Отмечается, что в 17:56 (совпадает с мск) в субботу диспетчеру поступило сообщение о том, что происходит горение нежилого помещения в поселке Белозерный в Краснодаре.
К месту вызова незамедлительно были направлены пожарно-спасательные подразделения МЧС России.
"По прибытии к месту пожара установлено, что площадь пожара составляет 400 квадратных метров. По предварительным данным погибших и пострадавших нет", - говорится сообщении.
Уточняется, что назначение здания выясняется. К тушению горения привлекаются от МЧС России 28 человек личного состава и восемь автоцистерн.
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МЧСКраснодарский крайПроисшествия
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