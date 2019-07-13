Рогозин назвал пуск ракеты "Протон-М" непростым

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал "непростым" пуск ракеты "Протон-М" с космическим телескопом "Спектр-РГ".
Изначально пуск планировался на 21 июня, но ракету пришлось снимать со старта из-за разрядившейся батареи космического аппарата. "Протон" вернули со стартового комплекса в монтажно-испытательный корпус, где специалисты заменили батарею. Затем пуск наметили на 12 июля, но из-за неких замечаний, подробности которых "Роскосмос" не приводит, госкомиссия госкорпорации перенесла старт на резервную дату - 13 июля.
"Восхищаюсь работой, профессиональной подготовкой, волей и характером специалистов-стартовиков! Пуск был непростым, но все отработали на отлично. Ракета, разгонный блок и космический аппарат не подвели. Благодарю боевой расчёт и специалистов предприятий Роскосмоса", - написал Рогозин в своем микроблоге в Twitter.
Ракета вывела на орбиту астрофизическую космическую обсерваторию "Спектр-РГ". Космическая обсерватория "Спектр-Рентген-Гамма" ("Спектр-РГ") - международный российско-германский проект, который нацелен на создание орбитальной астрофизической обсерватории для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне.