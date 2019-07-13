Рогозин назвал пуск ракеты "Протон-М" непростым

Изначально пуск планировался на 21 июня, но ракету пришлось снимать со старта из-за разрядившейся батареи космического аппарата. "Протон" вернули со стартового комплекса в монтажно-испытательный корпус, где специалисты заменили батарею. Затем пуск наметили на 12 июля, но из-за неких замечаний, подробности которых "Роскосмос" не приводит, госкомиссия госкорпорации перенесла старт на резервную дату - 13 июля.