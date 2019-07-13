Кандидатам в Мосгордуму напомнили об ответственности за призывы к митингам

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Глава Общественного совета при МВД, адвокат Анатолий Кучерена напомнил кандидатам в депутаты Мосгордумы об ответственности, если после их призывов прийти на несанкционированную акцию последуют задержания граждан.

Ряд оппозиционных кандидатов в Мосгордуму в соцсетях распространили информацию о проведении 14 июля в Новопушкинском сквере в Москве встречи с избирателями "За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму". В пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции РИА Новости заявили, что кандидаты в депутаты Мосгордумы собираются провести незаконную акцию под видом встречи с избирателями 14 июля. Там уточнили, что организаторы мероприятия не уведомляли власти о проведении такой встречи, что является нарушением закона о митингах. Об ответственности за призывы и участие в такой акции предупредила и прокуратура.

"Тут важно знать потенциальным законодателям, которые приглашают на это мероприятие, что есть статья 7 федерального закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях"- об уведомлении проведения публичных мероприятий. И тут при призывах придти на публичное мероприятие, конечно, ответственность лежит на каждом из кандидатов",- сказал Кучерена РИА Новости.

Он подчеркнул, что нужно быть предельно корректными, и "не дай бог не спровоцировать задержания граждан, если полиция сочтёт, что было нарушение закона".

Председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин считает, что такая несогласованная акция - это попытка незаконным образом надавить на власть.

"Конечно же, это не встреча с избирателями. Муниципальные депутаты, за которых они пытаются спрятаться, за своих сторонников среди муниципальных депутатов, они должны эти встречи проводить на территории своего района муниципального. Не очень много депутатов из Тверского района столицы, там они из самых разных. Конечно же, это прикрытие, это попытка незаконных действий", - заявил он.

По его словам, это очевидная попытка надавить на власти, чтобы добиться регистрации. "Попытка достаточно наивная, поскольку есть закон, и власть всегда должна поступать по закону. Неважно - исполнительная, избирательная - любая власть всегда руководствуется требованием закона. Попытка перевести разговор с каких-то законных процедур", - добавил Костин.