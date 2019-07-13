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РИА Новости

Скотланд-Ярд разъяснил заявление об ответственности за публикацию утечек

Вчера, 18:41
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© CARL COURT / AFPНовый Скотланд Ярд
Новый Скотланд Ярд
© CARL COURT / AFP
Новый Скотланд Ярд. Архивное фото
ЛОНДОН, 13 июл - РИА Новости, Денис Ворошилов. Британская полиция была вынуждена в субботу разъяснять сделанное накануне заявление об уголовной ответственности за публикацию утечек секретной и служебной правительственной информации.
Замглавы полиции Лондона Нил Басу в пятницу опубликовал заявление, в котором призвал журналистов воздерживаться от публикации секретных документов. По его словам публикация материалов, полученных в результате утечек, с осознанием того, что этим может быть причинен ущерб, может считаться уголовным преступлением. В субботу утром это заявление раскритиковали СМИ, негативно его оценили и кандидаты на пост премьер-министра Борис Джонсон и Джереми Хант, назвав попыткой ограничить свободу прессы.
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Посол ушел. Оскандалившийся представитель Британии решил покинуть постВ утечке, которая произошла из британского МИД про секретные телеграммы посла в США Кима Дэррока, усилился напор и вынес посла с места посла. Тереза Мэй уже выразила сожаления.
"Полиция уважает права СМИ и не намерена пытаться мешать редакторам публиковать материалы, служащие общественным интересам и либеральной демократии. СМИ играют важную роль в контроле за действиями государства. Однако мы являемся службой, которой поручено обеспечивать соблюдение закона, и мы получили юридическое обоснование для начала уголовного расследования в связи с этой конкретной утечкой по факту возможного нарушения закона о гостайне", - говорится в опубликованном во второй половине для субботы новом заявлении Басу.
Британский посол в США Ким Дэррок был вынужден подать в отставку после того, как были опубликованы его секретные телеграммы с резкой критикой администрации США и лично президента Дональда Трампа. Трамп отреагировал на утечку заявлением, что не будет работать с Дэрроком.
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В пятницу вечером стало известно, что британская полиция начала расследование обстоятельств утечки переписки посла Дэррока после того, как к главе Скотланд-Ярда с соответствующей просьбой обратился глава внешнеполитического комитета палаты общин британского парламента Том Тугендхат. Следствие ведет контртеррористическое подразделение Скотланд-Ярда, которое отвечает за вопросы, связанные с нарушением законодательства о гостайне.
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Скотланд-ЯрдВеликобританияВ мире
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