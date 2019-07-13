В Пензенской области проверяют данные об избиении девочки подростками

ПЕНЗА, 13 июл — РИА Новости. Следователи в Пензенской области проверяют сообщения об избиении девочки в ходе конфликта между подростками, информирует областное СУ СК России.
Ранее в субботу в группе "Пенза live" в социальной сети "ВКонтакте" появилось сообщение, что 10 июля группа парней от 12 до 14 лет из села Вазерки Бессоновского района Пензенской области вывели ближе к железной дороге девочку из соседнего села, там один из подростков ударил ее кулаком, пнул и уже упавшую продолжил бить ногами, затем ее заставили извиняться. К сообщению приложены фотографии, на которых запечатлена драка, на одном из снимков парень бьет лежащую на земле девочку.
"По информации, размещенной в социальной сети, о конфликте между подростками в селе Вазерки Бессоновского района, имевшем место 10 июля, <...> незамедлительно организовано проведение доследственной проверки по статье 116 УК РФ ("Побои"). В рамках проверки органом следствия будут детально установлены все обстоятельства избиения несовершеннолетней", — говорится в сообщении.
Следователи также намерены дать правовую оценку действиям или бездействию органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.