В Пензенской области проверяют данные об избиении девочки подростками

ПЕНЗА, 13 июл — РИА Новости. Следователи в Пензенской области проверяют сообщения об избиении девочки в ходе конфликта между подростками, информирует областное СУ СК России.

В Керчи школьницу поставили на колени, а потом жестоко избили

В Керчи школьницу поставили на колени, а потом жестоко избили

"По информации, размещенной в социальной сети, о конфликте между подростками в селе Вазерки Бессоновского района, имевшем место 10 июля, <...> незамедлительно организовано проведение доследственной проверки по статье 116 УК РФ ("Побои"). В рамках проверки органом следствия будут детально установлены все обстоятельства избиения несовершеннолетней", — говорится в сообщении.