Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-13T18:32Z
https://ria.ru/20190713/1556493088.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Жителя Нижегородской области задержали за звонок о "минировании"

Вчера, 18:32
327
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 июл — РИА Новости. "Телефонного террориста", сообщившего о взрывном устройстве, заложенном на одном их гидротехнических сооружений Нижегородской области, задержали в городе Заволжье, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Сообщение о возможной угрозе одному из гидротехнических объектов области поступило в дежурную часть отдела полиции города Заволжье вечером 10 июля. Прибывшие на место происшествия полицейские обследовали указанный объект и прилегающую территорию. В ходе проведённой проверки информация не подтвердилась. Было возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).
8 июля, 21:59
В посольство США в Москве поступил звонок о "минировании"
"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками районной полиции совместно с УФСБ России по Нижегородской области по "горячим следам" была установлена личность звонившего. Ложное сообщение в полицию сделал местный житель, злоупотребляющий спиртными напитками. Ранее он уже был судим и неоднократно привлекался к административной ответственности. Подозреваемый задержан", - говорится в сообщении.
Согласно Уголовному кодексу РФ, заведомо ложное сообщение о терроризме наказывается штрафом в размере от 500 тысяч до 700 тысяч рублей либо лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.
1110011
Обсудить 0
Нижний НовгородНижегородская областьПроисшествия
Рекомендуем
Украинские националисты устроили акцию протеста у здания СБУ
РИА
Новости
Последствия подтопления в городе Тулун в Иркутской области
В Иркутской области зафиксировали нарушения сроков выплат пострадавшим
Вид на Московский Кремль
США и Британия готовят фейки об окружении Путина, сообщил источник
Британия обеспокоена возможной перевозкой нефти с иранского танкера в Сирию
Лента
новостей
Вылет самолета "России" из Ларнаки задержали для дополнительной проверки
В США более 600 тысяч человек планируют штурмовать "Зону 51"
В Кузбассе потушили пожар на шиноперерабатывающем заводе
Певец, актёр Вахтанг Кикабидзе
Кикабидзе ответил на сообщения о выступлениях в России
В Афганистане ликвидировали устроивших нападение на отель боевиков
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Лидер турецкой оппозиции поддержал закупку у России С-400
В Саратовской области иномарка столкнулась с поездом на переезде
Запуск ракеты-носителя Протон-М с разгонным блоком ДМ-03 и астрофизической космической обсерваторией Спектр-РГ с космодрома Байконур. 13 июля 2019
В РАН рассказали о задачах российского космического телескопа "Спектр-РГ"
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий рассказал о перспективах развития отношений России и Грузии
В Камеруне повстанцы похитили около 30 человек, сообщили СМИ
Ренат Лайшев
Лайшеву и Милову отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:30Число погибших при крушении судна у побережья Туниса возросло до 82 человек
02:12Пьяные военные ВСУ избили своего командира из-за премии, сообщили в ЛНР
02:09Марокканские моряки спасли 161 нелегального мигранта в Средиземном море
02:06Пушков прокомментировал возможные санкции США против Турции из-за С-400
01:58Ночной велофестиваль в Москве собрал более 15 тысяч участников
01:26В Кувейте военных подключат к обеспечению безопасности морских портов
01:16Мосгоризбирком не прокомментировал решения по кандидатам по 43-му округу
01:13Зеленский искупался вместе с украинцами в Черном море
01:04Эр-Рияд призвал Доху не мешать катарцам, желающим совершить хадж
00:56Бойко назвал последствия "дикой" политики Киева в отношениях с Россией
00:47Кандидат в МГД Гудков заявил о намерении обжаловать проверку подписей
00:42Немецкие СМИ сообщили о "точке невозврата" для Турции из-за С-400
00:39В заповеднике Приморья сняли на видео неизвестного экспертам леопарда
00:37Соболь откажут в регистрации на выборах в Мосгордуму, заявил Венедиктов
00:21В ОАЭ подготовили первых операторов ядерного реактора
23:56"Оппозиционная платформа" поспособствует переговорам Киева с ДНР и ЛНР
23:47Силовики обстреляли район фильтровальной станции в Донбассе, заявили в ДНР
23:32СМИ рассказали, когда США объявят о санкциях против Турции из-за С-400
23:30Бойко назвал ситуацию с отношением к журналистам на Украине "драматической"
23:23Отремонтировавших "Протон-М" специалистов представят к госнаградам
Лента новостейМолния