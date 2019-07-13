Жителя Нижегородской области задержали за звонок о "минировании"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 июл — РИА Новости. "Телефонного террориста", сообщившего о взрывном устройстве, заложенном на одном их гидротехнических сооружений Нижегородской области, задержали в городе Заволжье, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Сообщение о возможной угрозе одному из гидротехнических объектов области поступило в дежурную часть отдела полиции города Заволжье вечером 10 июля. Прибывшие на место происшествия полицейские обследовали указанный объект и прилегающую территорию. В ходе проведённой проверки информация не подтвердилась. Было возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками районной полиции совместно с УФСБ России по Нижегородской области по "горячим следам" была установлена личность звонившего. Ложное сообщение в полицию сделал местный житель, злоупотребляющий спиртными напитками. Ранее он уже был судим и неоднократно привлекался к административной ответственности. Подозреваемый задержан", - говорится в сообщении.