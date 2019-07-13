Турецкий кондитер-рекордсмен отправил пирог для Путина

АНКАРА, 13 июл — РИА Новости, Алена Палажченко. Кондитер из турецкого города Бурса Хасан Аджар, чей пирог попал в Книгу рекордов Гиннесса, отправил испеченный им традиционный турецкий пирог (бёрек) для президента России Владимира Путина в связи с началом поставки в Турцию элементов российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, об этом РИА Новости заявил сам Аджар в субботу.

Накануне Минобороны Турции сообщило о начале поставок С-400 в страну. Позже информацию подтвердила и Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству.

Кондитер из турецкого города Бурса Хасан Аджар, рекордсмен Гиннесса, испёк традиционный турецкий пирог (бёрек) для Путина. Готов был и просто так, но тут и повод нашелся - начало поставок С-400.

Новая программа России: ЗРК в обмен на продовольствие. И победим, и поедим pic.twitter.com/W75i1zlWov — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) July 13, 2019

В 2012 году Аджар попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый большой бёрек, длина которого составила 2023 метра.

"Сегодня я, как и обещал накануне, отправил свой пирог российскому президенту (Владимиру. — Прим. ред.) Путину в Кремль. Акция нашего ресторана собрала множество людей, которые приходили смотреть на пирог. Все посетители ресторана, узнав, что это наш ответ на начало поставок ЗРК С-400, с одобрением оценили и поставку ЗРК в Турцию, и мой пирог", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сотрудники компании-перевозчика, которые были вызваны для отправки пирога в Москву, были поражены подобным адресом и именем адресата.

"Они сначала не поверили, а потом сказали, что на их памяти такое происходит впервые. Они даже предложили особую упаковку для такой посылки", — сказал турецкий кондитер.

Аджар выразил уверенность, что пирог будет доставлен Владимиру Путину как можно быстрее, и пожелал ему приятного аппетита.

Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов был заключен в 2017 году. Часть сделки по С-400 Турция оплатит сама, часть — за счет российского кредита. По словам вице-премьера России Юрия Борисова, контракт предусматривает опцион после выполнения основной части поставки.