Турецкий кондитер-рекордсмен отправил пирог для Путина

АНКАРА, 13 июл — РИА Новости, Алена Палажченко. Кондитер из турецкого города Бурса Хасан Аджар, чей пирог попал в Книгу рекордов Гиннесса, отправил испеченный им традиционный турецкий пирог (бёрек) для президента России Владимира Путина в связи с началом поставки в Турцию элементов российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, об этом РИА Новости заявил сам Аджар в субботу.
Накануне Минобороны Турции сообщило о начале поставок С-400 в страну. Позже информацию подтвердила и Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству.
Кондитер из турецкого города Бурса Хасан Аджар, рекордсмен Гиннесса, испёк традиционный турецкий пирог (бёрек) для Путина. Готов был и просто так, но тут и повод нашелся - начало поставок С-400.— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) July 13, 2019
Новая программа России: ЗРК в обмен на продовольствие. И победим, и поедим pic.twitter.com/W75i1zlWov
В 2012 году Аджар попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый большой бёрек, длина которого составила 2023 метра.
"Сегодня я, как и обещал накануне, отправил свой пирог российскому президенту (Владимиру. — Прим. ред.) Путину в Кремль. Акция нашего ресторана собрала множество людей, которые приходили смотреть на пирог. Все посетители ресторана, узнав, что это наш ответ на начало поставок ЗРК С-400, с одобрением оценили и поставку ЗРК в Турцию, и мой пирог", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что сотрудники компании-перевозчика, которые были вызваны для отправки пирога в Москву, были поражены подобным адресом и именем адресата.
"Они сначала не поверили, а потом сказали, что на их памяти такое происходит впервые. Они даже предложили особую упаковку для такой посылки", — сказал турецкий кондитер.
Аджар выразил уверенность, что пирог будет доставлен Владимиру Путину как можно быстрее, и пожелал ему приятного аппетита.
© РИА Новости / Фото предоставлены Хасаном Аджаром специально для РИА НовостиПочтовая квитанция, выданная за посылку в Москву
Почтовая квитанция, выданная за посылку в Москву
Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов был заключен в 2017 году. Часть сделки по С-400 Турция оплатит сама, часть — за счет российского кредита. По словам вице-премьера России Юрия Борисова, контракт предусматривает опцион после выполнения основной части поставки.
Покупка новейших российских систем ПВО С-400 спровоцировала международный скандал между Турцией и США: Штаты требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, однако Турция отказалась идти на уступки. Однако после саммита лидеров стран G20 в японской Осаке ситуация между США и Турцией стала менее напряженной, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.