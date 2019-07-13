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РИА Новости

В Камеруне повстанцы похитили около 30 человек, сообщили СМИ

Вчера, 18:16
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Вооруженные сепаратисты похитили около 30 человек в пятницу в Северо-Западном регионе, одном из двух разрушенных войной англоязычных районов юга Камеруна, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на очевидцев и местных жителей.
"Три транспортных автобуса выехали из Фундонга (город -ред.) в Баменду (город – ред.) и были остановлены в Бело (коммуна – ред.) вооруженными сепаратистами... Всем пассажирам было приказано сойти и отдать свои удостоверения личности. Их увели в леса в неизвестном направлении. Сейчас они (пассажиры – ред.) по-прежнему с ними", - заявил агентству водитель, который стал очевидцем инцидента.
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Местные жители отметили, что похищение последовало за столкновениями между группировками сепаратистов в этом районе.
Один из жителей, который пожелал сохранить анонимность, сказал агентству, что настоящей причиной конфликта стало то, что одна из группировок отказалась отдать оружие другой. Поэтому сепаратисты собираются держать в заложниках пассажиров автобусов, пока не получат обратно свое оружие.
Местные власти сообщили агентству, что движение вдоль дороги было остановлено, и начался поиск заложников.
Северо-Западный регион – англоязычный район Камеруна. После Первой мировой войны он стал британской территорией, но в 1961 году вошел в состав франкоязычного Камеруна. В этом регионе вооруженные сепаратисты ведут борьбу за создание независимого государства. Периодически продолжаются боевые действия между вооруженными группами и военными.
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