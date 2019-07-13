Лайшеву и Милову отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Окружная избирательная комиссия по 35 округу отказала в регистрации кандидатам в депутаты Мосгордумы члену регионального штаба ОНФ в Москве, гендиректору Центра спорта и образования "Самбо-70", заслуженному тренеру России Ренату Лайшеву, Владимиру Милову и еще троим кандидатам, следует из текста решения окружного избиркома, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Как следует из документа, кандидаты в депутаты Мосгордумы по 35 одномандатному избирательному округу Ренат Лайшев, Владимир Милов, а также Наталья Литвинова, Сергей Менделеев и Эльман Пашаев вовремя не представили в комиссию необходимые документы. Это, как сказано в тексте решения, фактически свидетельствует о добровольном отказе от дальнейшего участия в избирательной кампании и влечет за собой утрату статуса кандидата в депутаты Московской городской Думы.

"Окружная избирательная комиссия по выборам депутата Московской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 35 решила признать Рената Лайшева, Владимира Милова, Наталью Литвинову, Сергея Менделеева и Эльмана Пашаева утратившими статус кандидата в депутаты Московской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 35 в связи с непредставлением ими документов, необходимых для регистрации кандидата в депутаты", - говорится в документе.