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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Лайшеву и Милову отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму

Вчера, 18:13
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРенат Лайшев
Ренат Лайшев
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Ренат Лайшев. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Окружная избирательная комиссия по 35 округу отказала в регистрации кандидатам в депутаты Мосгордумы члену регионального штаба ОНФ в Москве, гендиректору Центра спорта и образования "Самбо-70", заслуженному тренеру России Ренату Лайшеву, Владимиру Милову и еще троим кандидатам, следует из текста решения окружного избиркома, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Как следует из документа, кандидаты в депутаты Мосгордумы по 35 одномандатному избирательному округу Ренат Лайшев, Владимир Милов, а также Наталья Литвинова, Сергей Менделеев и Эльман Пашаев вовремя не представили в комиссию необходимые документы. Это, как сказано в тексте решения, фактически свидетельствует о добровольном отказе от дальнейшего участия в избирательной кампании и влечет за собой утрату статуса кандидата в депутаты Московской городской Думы.
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"Окружная избирательная комиссия по выборам депутата Московской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 35 решила признать Рената Лайшева, Владимира Милова, Наталью Литвинову, Сергея Менделеева и Эльмана Пашаева утратившими статус кандидата в депутаты Московской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 35 в связи с непредставлением ими документов, необходимых для регистрации кандидата в депутаты", - говорится в документе.
Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля, всего на выборы выдвинулись 426 человек. Мосгоризбирком до 16 июля проверит подписи избирателей и сформирует списки зарегистрированных кандидатов в столичный парламент. Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.
Московская городская избирательная комиссия
11 июля, 22:06
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Выборы в МосгордумуРенат ЛайшевМосгоризбиркомВладимир МиловМосковская городская думаМоскваПолитика
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