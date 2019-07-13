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2019-07-13T18:16Z
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РИА Новости

В США сообщили об угрозе приближения тропического шторма к берегам Луизианы

Вчера, 18:10
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ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. Тропический шторм Барри набрал силу урагана и в ближайшие часы может достичь берегов американского штата Луизиана, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).
"Барри набрал силу урагана и движется по направлению к берегам Луизианы", - следует из опубликованного сообщения. В штате ожидаются ураганные ветры и наводнения.
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По данным New York Times, "более 62 тысяч человек находится без электричества".
Авиалинии уже отменяют рейсы в Новый Орлеан. В течение нескольких часов в штате Луизиана ожидают ураганные ветры и наводнения.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил режим ЧС в штате Луизиана накануне тропического шторма Барри.
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