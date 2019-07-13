В США сообщили об угрозе приближения тропического шторма к берегам Луизианы

ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. Тропический шторм Барри набрал силу урагана и в ближайшие часы может достичь берегов американского штата Луизиана, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

"Барри набрал силу урагана и движется по направлению к берегам Луизианы", - следует из опубликованного сообщения. В штате ожидаются ураганные ветры и наводнения.

По данным New York Times , "более 62 тысяч человек находится без электричества".

Авиалинии уже отменяют рейсы в Новый Орлеан. В течение нескольких часов в штате Луизиана ожидают ураганные ветры и наводнения.