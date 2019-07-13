В Иркутской области зафиксировали нарушения сроков выплат пострадавшим

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Прокуроры нашли нарушения в сроках при выплатах компенсаций пострадавшим от паводка в Иркутской области, порядок оказания единовременной материальной помощи не содержит четкого механизма межведомственного взаимодействия, сообщили в субботу РИА Новости в Генпрокуратуре РФ.

Ранее в надзорном ведомстве сообщили, что для соблюдения социальных прав граждан прокуратурой в июле 2019 года в правительство области был направлен проект постановления "Об установлении описания границ подтопленных (затопленных) территорий Иркутской области в результате наводнения в 2019 году", его принятие позволит достоверно оценить причиненный наводнением ущерб.

"Прокуратура Иркутской области провела проверку соблюдения прав граждан, пострадавших от паводка, на получение единовременной помощи. Установлено, что порядок оказания пострадавшим от паводка единовременной материальной помощи не содержит четкой регламентации механизма межведомственного взаимодействия уполномоченных региональных и федеральных органов", - сообщили в субботу в надзорном ведомстве.

Отмечается, что из-за этого денежные средства выплачиваются гражданам, получившим вред здоровью, с нарушением сроков.

Сейчас, говорится в сообщении, "приняты меры к внесению изменений и дополнений в названный нормативный правовой акт". "Прокуратура области принимает активное участие в его доработке", - добавили в ведомстве.

Также отмечается, что организованы и проводятся проверки исполнения законодательства о порядке признания жилого помещения непригодным для проживания. "В деятельности органов местного самоуправления выявлены нарушения, выразившиеся в обследовании жилья неуполномоченным составом комиссии, без участия собственников", - сообщили в надзорном ведомстве.

Для решения возникающих проблем, говорится в сообщении, прокуратурой области организовано и проведено межведомственное совещание с участием представителей региональных правительства и министерства строительства, дорожного хозяйства.

Дождевой паводок затронул 107 населенных пунктов Иркутской области. Подтопление коснулось 7 муниципальных образований региона. Больше других пострадали Нижнеудинский, Тулунский и Тайшетский районы. Река Ия в районе города Тулуна поднялась до отметки 13,9 метра, что вдвое превышает критический уровень. Стихия затронула почти 11 тысяч домов, 3,5 тысячи из них не подлежат восстановлению. Наводнением разрушено 11 мостов, размыто 48 участков дорог. Значительный ущерб нанесен объектам здравоохранения, образования и культуры.

От паводка пострадали 38 тысяч человек. До сих пор есть люди, судьба которых неизвестна. 25 человек в зоне паводка обнаружены погибшими.