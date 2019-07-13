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2019-07-13T18:03Z
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РИА Новости

В Иркутской области зафиксировали нарушения сроков выплат пострадавшим

Вчера, 18:03
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкПоследствия подтопления в городе Тулун в Иркутской области
Последствия подтопления в городе Тулун в Иркутской области
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Последствия подтопления в городе Тулун в Иркутской области. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Прокуроры нашли нарушения в сроках при выплатах компенсаций пострадавшим от паводка в Иркутской области, порядок оказания единовременной материальной помощи не содержит четкого механизма межведомственного взаимодействия, сообщили в субботу РИА Новости в Генпрокуратуре РФ.
Ранее в надзорном ведомстве сообщили, что для соблюдения социальных прав граждан прокуратурой в июле 2019 года в правительство области был направлен проект постановления "Об установлении описания границ подтопленных (затопленных) территорий Иркутской области в результате наводнения в 2019 году", его принятие позволит достоверно оценить причиненный наводнением ущерб.
Разрушенный паводком дом в городе Тулун в Иркутской области
3 июля, 08:00
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"Прокуратура Иркутской области провела проверку соблюдения прав граждан, пострадавших от паводка, на получение единовременной помощи. Установлено, что порядок оказания пострадавшим от паводка единовременной материальной помощи не содержит четкой регламентации механизма межведомственного взаимодействия уполномоченных региональных и федеральных органов", - сообщили в субботу в надзорном ведомстве.
Отмечается, что из-за этого денежные средства выплачиваются гражданам, получившим вред здоровью, с нарушением сроков.
Сейчас, говорится в сообщении, "приняты меры к внесению изменений и дополнений в названный нормативный правовой акт". "Прокуратура области принимает активное участие в его доработке", - добавили в ведомстве.
Также отмечается, что организованы и проводятся проверки исполнения законодательства о порядке признания жилого помещения непригодным для проживания. "В деятельности органов местного самоуправления выявлены нарушения, выразившиеся в обследовании жилья неуполномоченным составом комиссии, без участия собственников", - сообщили в надзорном ведомстве.
Для решения возникающих проблем, говорится в сообщении, прокуратурой области организовано и проведено межведомственное совещание с участием представителей региональных правительства и министерства строительства, дорожного хозяйства.
Наводнение в Иркутской области
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области / Перейти в фотобанк

Режим ЧС из-за паводка действует в пяти районах — Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском.

Паводок в Иркутской области
1 из 15

Режим ЧС из-за паводка действует в пяти районах — Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском.

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанк

Подтоплено около 10 тысяч жилых домов.

Вид на подтопленные районы Тулуна
2 из 15

Подтоплено около 10 тысяч жилых домов.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанк

В результате наводнения погибли 20 человек, еще восемь числятся пропавшими без вести.

Самосвал насыпает щебень на разрушенном участке дороги в подтопленном городе Тулуне Иркутской области
3 из 15

В результате наводнения погибли 20 человек, еще восемь числятся пропавшими без вести.

© РИА Новости / Владимир Смирнов
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© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области / Перейти в фотобанк

Для пострадавших собирают гуманитарную помощь.

Сотрудники МЧС направляются к вертолету для облета подтопленных территорий в Иркутской области
4 из 15

Для пострадавших собирают гуманитарную помощь.

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
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© РИА Новости / ГУ МЧС по Иркутской области / Перейти в фотобанк

Из подтопленных населенных пунктов эвакуированы более двух тысяч человек, в том числе 512 детей.

Сотрудники МЧС и кинологи питомника К-9 эвакуируют собак из зоны паводка в городе Тулуне. 30 июня 2019
5 из 15

Из подтопленных населенных пунктов эвакуированы более двух тысяч человек, в том числе 512 детей.

© РИА Новости / ГУ МЧС по Иркутской области
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© Фото : Виктор Бельцов

Подготовлены 42 пункта временного размещения.

Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
6 из 15

Подготовлены 42 пункта временного размещения.

© Фото : Виктор Бельцов
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанк

В субботу на месте ЧС побывал Владимир Путин.

Жилой дом в подтопленном районе Тулуна
7 из 15

В субботу на месте ЧС побывал Владимир Путин.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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© РИА Новости / ГУ МЧС по Иркутской области / Перейти в фотобанк

Президент поручил начать выплаты пострадавшим и подготовить план действий по восстановлению жилья.

Дом в подтопленном населенном пункте Иркутской области. 30 июня 2019
8 из 15

Президент поручил начать выплаты пострадавшим и подготовить план действий по восстановлению жилья.

© РИА Новости / ГУ МЧС по Иркутской области
Перейти в фотобанк
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области / Перейти в фотобанк

Минобороны направило в район подтопления более 1300 военных.

Паводок в Иркутской области
9 из 15

Минобороны направило в район подтопления более 1300 военных.

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
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© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанк

Военные будут помогать расчищать территорию, следить за биологической обстановкой и эвакуировать пострадавших.

Полевая кухня для жителей подтопленного города Тулуна
10 из 15

Военные будут помогать расчищать территорию, следить за биологической обстановкой и эвакуировать пострадавших.

© РИА Новости / Владимир Смирнов
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанк

Наращивает группировку сил в зоне наводнения и МЧС.

Спасатели МЧС в одном из подтопленных районов Тулуна
11 из 15

Наращивает группировку сил в зоне наводнения и МЧС.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанк

Последствия паводка ликвидируют более 1400 спасателей, задействовано 287 единиц техники.

Жилой дом в подтопленном районе Тулуна
12 из 15

Последствия паводка ликвидируют более 1400 спасателей, задействовано 287 единиц техники.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанк

На телефон горячей линии главного управления МЧС по Иркутской области поступило более двух с половиной тысяч обращений за помощью.

Сотрудники МЧС и жители города Тулуна в Иркутской области, подтопленного в результате паводка
13 из 15

На телефон горячей линии главного управления МЧС по Иркутской области поступило более двух с половиной тысяч обращений за помощью.

© РИА Новости / Владимир Смирнов
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© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанк

В зоне ЧС работают бригады Иркутского областного центра медицины катастроф и скорой помощи.

Сотрудники МЧС привезли питьевую воду для жителей подтопленного Тулуна
14 из 15

В зоне ЧС работают бригады Иркутского областного центра медицины катастроф и скорой помощи.

© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области / Перейти в фотобанк

Эвакуация пострадавших из подтопленного района в Иркутской области.

Эвакуация пострадавших из района подтопления в Иркутской области
15 из 15

Эвакуация пострадавших из подтопленного района в Иркутской области.

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
Перейти в фотобанк
1 из 15

Режим ЧС из-за паводка действует в пяти районах — Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском.

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
Перейти в фотобанк
2 из 15

Подтоплено около 10 тысяч жилых домов.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
3 из 15

В результате наводнения погибли 20 человек, еще восемь числятся пропавшими без вести.

© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
4 из 15

Для пострадавших собирают гуманитарную помощь.

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
Перейти в фотобанк
5 из 15

Из подтопленных населенных пунктов эвакуированы более двух тысяч человек, в том числе 512 детей.

© РИА Новости / ГУ МЧС по Иркутской области
Перейти в фотобанк
6 из 15

Подготовлены 42 пункта временного размещения.

© Фото : Виктор Бельцов
7 из 15

В субботу на месте ЧС побывал Владимир Путин.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
8 из 15

Президент поручил начать выплаты пострадавшим и подготовить план действий по восстановлению жилья.

© РИА Новости / ГУ МЧС по Иркутской области
Перейти в фотобанк
9 из 15

Минобороны направило в район подтопления более 1300 военных.

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
Перейти в фотобанк
10 из 15

Военные будут помогать расчищать территорию, следить за биологической обстановкой и эвакуировать пострадавших.

© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
11 из 15

Наращивает группировку сил в зоне наводнения и МЧС.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
12 из 15

Последствия паводка ликвидируют более 1400 спасателей, задействовано 287 единиц техники.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
13 из 15

На телефон горячей линии главного управления МЧС по Иркутской области поступило более двух с половиной тысяч обращений за помощью.

© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
14 из 15

В зоне ЧС работают бригады Иркутского областного центра медицины катастроф и скорой помощи.

© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
15 из 15

Эвакуация пострадавших из подтопленного района в Иркутской области.

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
Перейти в фотобанк
Дождевой паводок затронул 107 населенных пунктов Иркутской области. Подтопление коснулось 7 муниципальных образований региона. Больше других пострадали Нижнеудинский, Тулунский и Тайшетский районы. Река Ия в районе города Тулуна поднялась до отметки 13,9 метра, что вдвое превышает критический уровень. Стихия затронула почти 11 тысяч домов, 3,5 тысячи из них не подлежат восстановлению. Наводнением разрушено 11 мостов, размыто 48 участков дорог. Значительный ущерб нанесен объектам здравоохранения, образования и культуры.
От паводка пострадали 38 тысяч человек. До сих пор есть люди, судьба которых неизвестна. 25 человек в зоне паводка обнаружены погибшими.
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Паводок в Иркутской областиГенеральная прокуратура РФИркутская областьПроисшествия
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