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РИА Новости
Туризм

В Египте открыли для туристов уникальную "ломаную" пирамиду

Вчера, 17:50
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© РИА Новости / Надим Зуауи"Ломаная" пирамида в Дахшуре, Египет
Ломаная пирамида в Дахшуре, Египет
© РИА Новости / Надим Зуауи
"Ломаная" пирамида в Дахшуре, Египет
ДАХШУР (Египет), 13 июл — РИА Новости, Надим Зуауи, Маргарита Кислова. Одна из древнейших в Египте "ломаная" пирамида фараона Снофру впервые открыта в субботу для посещения после реставрации и работ по благоустройству, передает корреспондент РИА Новости.

"Мы впервые решили открыть для посещений "ломаную" пирамиду", — сказал на церемонии открытия генеральный секретарь Высшего совета по делам памятников древности Мустафа аль-Вазири.

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После официального открытия пирамиды первыми внутрь смогли попасть иностранные дипломаты, приглашенные министерством по делам памятников древности. Многие возвращались из этого "путешествия в прошлое" с огромным трудом: крутой подъем в сто метров по деревянным ступеням почти на четвереньках в узком пространстве оказался по силам не всем. Некоторые посетители из второй группы, посмотрев на своих чуть живых от нелегкого пути предшественников, и вовсе от спуска в шахту отказались.
Теперь не только дипломаты и журналисты, но и все желающие смогут оценить пирамиду Снофру снаружи и изнутри и испытать свою силу воли. Продажа билетов уже началась.
Главный северный вход в пирамиду расположен на высоте 12 метров. К нему с земли ведет деревянная лестница. А затем внутрь усыпальницы круто спускается узкий 80-метровый каменный коридор высотой чуть больше метра. Далее через такие же узкие коридоры посетитель попадает в шахту, из которой возможно подняться дальше, на самый верх по деревянной лестнице.
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Сотрудники министерства рассказали РИА Новости, что, помимо сооружения новых прочных лестниц, в пирамиде были проведены работы по закреплению каменных блоков, очистке внутренних помещений, появилась новая система внутреннего освещения.
Пирамида Снофру (IV династия фараонов, строилась для правителя Снофру примерно в 2596 году до нашей эры) расположена в комплексе Дахшур под Каиром. Она знаменита своей необычной неправильной формой и тем, что имеет два входа: традиционный северный и загадочный западный.
По одной из версий, строителям пирамид пришлось ускорить строительство из-за скоропостижной кончины фараона, они не успевали выстроить полноценную пирамиду и изменили градус наклона, что и привело к необычной для Древнего Египта "надломленной" форме сооружения.
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В то же время, как пояснил генеральный секретарь Высшего совета по делам памятников древности Египта, вполне возможно, что архитектор фараона изначально строил пирамиду с углом наклона в 54 градуса. Но когда высота пирамиды составляла уже 49 метров, он осознал, что продолжение строительства с изначальным углом приведет к тому, что пирамида получится слишком высокой (порядка 160 метров) и очень тяжелой. Конструкция станет ненадежной, тем более что трещины в сооружении начали намечаться уже в процессе возведения усыпальницы. И тогда строители изменили угол наклона до 48 градусов и надстроили вверх еще всего 51 метр.
Тайна же западного входа "ломаной" пирамиды Снофру до сих пор не разгадана.
Правитель IV династии Древнего царства Снофру построил сразу несколько пирамид, но следов его саркофага до сих пор обнаружить не удалось. По словам министра по делам памятников древности Египта Халеда аль-Анани, время правления Снофру можно считать переломным в пирамидостроении. После ступенчатой пирамиды Джосера, "ломаная" пирамида стала шагом на пути к строительству геометрически совершенных пирамид Гизы, в том числе знаменитой пирамиды Хеопса, которая считается одним из семи Чудес Света.
Дахшурский некрополь расположен всего в часе езды от центра Каира за пирамидами Гизы и Саккары. Но при этом он еще не пользуется большой популярностью у массовых групп туристов, большинство из которых ограничивается пирамидами Гизы. Поэтому в Дахшуре у посетителей пока есть уникальная возможность один на один встретиться с этими поражающими воображение памятниками древней истории человечества.
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ТуризмДревний ЕгипетРИА Наука
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