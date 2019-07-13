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2019-07-13T17:50Z
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РИА Новости

Новый орбитальный телескоп появился у России в космосе

Вчера, 17:45
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© Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос"Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03 и астрофизической космической обсерваторией "Спектр-РГ" с космодрома Байконур. 13 июля 2019
Запуск ракеты-носителя Протон-М с разгонным блоком ДМ-03 и астрофизической космической обсерваторией Спектр-РГ с космодрома Байконур. 13 июля 2019
© Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос"
Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03 и астрофизической космической обсерваторией "Спектр-РГ" с космодрома Байконур. 13 июля 2019
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Астрофизическая космическая обсерватория "Спектр-РГ", запущенная в субботу ракетой-носителем "Протон-М" с космодрома Байконур, выведена на орбиту, сообщили РИА Новости в Роскосмосе.
Ракета "Протон" со "Спектром" была запущена в 15.31 мск. Через 10 минут после старта разгонный блок ДМ-03 с обсерваторией отделился от третьей ступени ракеты на суборбитальной траектории. Выведение "Спектра" на целевую орбиту было осуществлено за счёт двух включений двигательной установки ДМ-03.
"Астрофизическая космическая обсерватория "Спектр-РГ" отделилась от разгонного блока ДМ-03 и выведена на орбиту", - сказали в Роскосмосе.
Как сообщила госкорпорация в Twitter, все системы обсерватории работают штатно. "Зафиксировано раскрытие солнечных батарей и теплового экрана. Космический аппарат взят на сопровождение", - говорится в сообщении.
На сайте госкорпорации отмечается, что перелёт "Спектра" в рабочую точку Лагранжа L2 (специальная точка пространства, в которой уравновешивается гравитационное влияние Солнца и Земли) в 1,5 миллионах километрах от Земли займет три месяца. За это время будет проверена работоспособность телескопов обсерватории и пройдут пробные астрофизические наблюдения.
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Космическая обсерватория "Спектр-Рентген-Гамма" ("Спектр-РГ") - международный российско-германский проект, который нацелен на создание орбитальной астрофизической обсерватории для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне.
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Обсерватория "Спектр-РГ", построенная в НПО имени Лавочкина, включает два телескопа: eRosita, созданный Институтом внеземной физики общества имени Макса Планка (Германия), и ART-XC, разработанный Институтом космических исследований РАН и изготовленный Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Сарове.
Главная миссия научного аппарата "Спектр-РГ" - исследование Вселенной в рентгеновском диапазоне электромагнитного излучения, создание "карты" видимой Вселенной, на которой будут отмечены все достаточно крупные скопления галактик.
Предшественник "Спектра-РГ" - астрофизическая космическая обсерватория "Спектр-Р" (проект "Радиоастрон") - был запущен в 2011 году и вышел из строя в январе 2019 года.
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Космос - РИА НаукаРИА Наука
Популярные комментарии
Скрестим пальцы чтобы трёхмесячный перелет оказался успешным и телескоп заработал в штатном режиме
13 июля, 17:59
Павел Иванов
2610002
Обсерватория (БАЙ БОГ) появится только через три месяца. Роскосмос Ваших журналистов обманул. За 14 минут проверить все системы не возможно. На текущий момент даже не все системы включены. Пусть во время много годичной работы в точке Лагранжа L2 мимо "Спектра" пронесутся мимо все метеориты, высокоэнергетические частицы, сбой электроники и целевой аппаратуры. А основной режим работы аварийной команды - спокойный глубокий сон.
13 июля, 18:34
sssi1956
2100011
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