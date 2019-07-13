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РИА Новости

В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за тумана

Вчера, 17:44
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкВид на Московский международный деловой центр "Москва-Сити"
Вид на Московский международный деловой центр Москва-Сити
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Вид на Московский международный деловой центр "Москва-Сити". Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. В Москве и Подмосковье в ночь на воскресенье местами ожидается туман, в связи с чем синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.
Предупреждение действует с 21.00 субботы до 9.00 воскресенья.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Ночью в Москве и области ожидается переменная облачность, без осадков. По данным Гидрометцентра, температура воздуха в столице будет в районе 7-9 градусов тепла, в Подмосковье - 4-9.
Уровни опасности погоды
30 мая 2017, 21:45
Уровни опасности погоды
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МоскваМосковская областьОбщество
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