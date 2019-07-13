В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за тумана

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. В Москве и Подмосковье в ночь на воскресенье местами ожидается туман, в связи с чем синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.