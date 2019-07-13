В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за тумана

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. В Москве и Подмосковье в ночь на воскресенье местами ожидается туман, в связи с чем синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.
Предупреждение действует с 21.00 субботы до 9.00 воскресенья.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Ночью в Москве и области ожидается переменная облачность, без осадков. По данным Гидрометцентра, температура воздуха в столице будет в районе 7-9 градусов тепла, в Подмосковье - 4-9.
30 мая 2017, 21:45Уровни опасности погоды