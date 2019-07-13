В Саратовской области иномарка столкнулась с поездом на переезде

САРАТОВ, 13 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Легковой автомобиль в субботу выехал на красный свет на переезд в Саратовской области, где столкнулся с поездом, в результате пострадал один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.

ДТП произошло около 15.30 (14.30 мск) на железнодорожном переезде у поселка Новопушкинское Энгельсского района Саратовской области.

"По предварительным данным, 44-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Hyundai Getz, выехала на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и допустила столкновение с поездом. В результате ДТП водитель доставлена в больницу", - сказала собеседница агентства.

ГИБДД по факту происшествия проводит проверку, добавила она.

Пресс-служба Приволжской железной дороги (филиал РЖД) сообщила, что автомобиль Hyundai, в котором находились три человека, на регулируемом переезде без дежурного работника на перегоне Лебедево - Анисовка Саратовского региона выехал перед приближающимся грузовым поездом.

"Машинист локомотива применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось… На график движения пассажирских поездов происшествие не повлияло. Причина ДТП - грубое нарушение водителем автомобиля правил дорожного движения при пересечении железнодорожного переезда", - говорится в сообщении.