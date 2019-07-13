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РИА Новости

В Саратовской области иномарка столкнулась с поездом на переезде

Вчера, 17:18
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САРАТОВ, 13 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Легковой автомобиль в субботу выехал на красный свет на переезд в Саратовской области, где столкнулся с поездом, в результате пострадал один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
ДТП произошло около 15.30 (14.30 мск) на железнодорожном переезде у поселка Новопушкинское Энгельсского района Саратовской области.
"По предварительным данным, 44-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Hyundai Getz, выехала на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и допустила столкновение с поездом. В результате ДТП водитель доставлена в больницу", - сказала собеседница агентства.
ГИБДД по факту происшествия проводит проверку, добавила она.
Пресс-служба Приволжской железной дороги (филиал РЖД) сообщила, что автомобиль Hyundai, в котором находились три человека, на регулируемом переезде без дежурного работника на перегоне Лебедево - Анисовка Саратовского региона выехал перед приближающимся грузовым поездом.
"Машинист локомотива применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось… На график движения пассажирских поездов происшествие не повлияло. Причина ДТП - грубое нарушение водителем автомобиля правил дорожного движения при пересечении железнодорожного переезда", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что автоматическая переездная сигнализация была исправна.
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