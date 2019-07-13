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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Выдвигающийся в Мосгордуму Яшин сможет оспорить проверку подписей 15 июля

Вчера, 17:16
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловИлья Яшин, один из лидеров движения "Солидарность"
Илья Яшин, один из лидеров движения Солидарность
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Кандидат в депутаты Мосгордумы Илья Яшин сможет на заседании окружного избиркома 15 июля оспорить результаты проверки, забраковавшей больше подписей в его поддержку, чем это допустимо для выдвижения, сообщил РИА Новости член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
Ранее глава московского муниципального округа Красносельский, кандидат в депутаты Мосгордумы Илья Яшин заявил в своем Facebook, что избирком признал недействительными 11,4% подписей за его выдвижение в Мосгордуму при максимально допустимом браке 10%. По его словам, таким образом, его хотят не допустить до выборов.
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"Оценку итогов этой проверки проведет окружная избирательная комиссия, она будет делать все это 15 июля, рассматривать все эти документы. Там он сможет и возразить, что он считает нужным", - сказал Реут.
Он добавил, что по Яшину будет отдельное заседание, так как он сдал подписи раньше других кандидатов.
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"По Яшину заседание будет отдельно 15 июля, через 10 дней после того как он подал, потому что он подал раньше всех, 5 июля, а все остальные - 6 июля",- сказал Реут.
Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля, всего на выборы выдвинулись 426 человек. Мосгоризбирком до 16 июля проверит подписи избирателей и сформирует списки зарегистрированных кандидатов в столичный парламент. Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.
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Выборы в МосгордумуМосгоризбиркомМосковская городская думаИлья ЯшинМоскваПолитика
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