Выдвигающийся в Мосгордуму Яшин сможет оспорить проверку подписей 15 июля

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Кандидат в депутаты Мосгордумы Илья Яшин сможет на заседании окружного избиркома 15 июля оспорить результаты проверки, забраковавшей больше подписей в его поддержку, чем это допустимо для выдвижения, сообщил РИА Новости член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Ранее глава московского муниципального округа Красносельский, кандидат в депутаты Мосгордумы Илья Яшин заявил в своем Facebook , что избирком признал недействительными 11,4% подписей за его выдвижение в Мосгордуму при максимально допустимом браке 10%. По его словам, таким образом, его хотят не допустить до выборов.

"Оценку итогов этой проверки проведет окружная избирательная комиссия, она будет делать все это 15 июля, рассматривать все эти документы. Там он сможет и возразить, что он считает нужным", - сказал Реут.

Он добавил, что по Яшину будет отдельное заседание, так как он сдал подписи раньше других кандидатов.

"По Яшину заседание будет отдельно 15 июля, через 10 дней после того как он подал, потому что он подал раньше всех, 5 июля, а все остальные - 6 июля",- сказал Реут.