Кикабидзе ответил на сообщения о выступлениях в России

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Знаменитый грузинский певец Вахтанг Кикабидзе прокомментировал Знаменитый грузинский певец Вахтанг Кикабидзе прокомментировал "Комсомольской правде" сообщения о том, что он якобы имеет тайный заработок в России.

Ранее актер Борис Клюев заявил, что артист регулярно выступает на корпоративах в России, а в контрактах якобы есть пункт о том, что никто не должен знать о его приезде.

Кикабидзе заверил, что был в последний раз в России в 2008 году. После войны в Южной Осетии, несмотря на множество приглашений, он отказывался от гастролей.

"Я сказал, что ноги моей там не будет, пока между нашими странами такая ситуация", — пояснил певец.