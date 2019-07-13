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РИА Новости

Кикабидзе ответил на сообщения о выступлениях в России

Вчера, 17:16
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец, актёр Вахтанг Кикабидзе
Певец, актёр Вахтанг Кикабидзе
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Знаменитый грузинский певец Вахтанг Кикабидзе прокомментировал "Комсомольской правде" сообщения о том, что он якобы имеет тайный заработок в России.
Ранее актер Борис Клюев заявил, что артист регулярно выступает на корпоративах в России, а в контрактах якобы есть пункт о том, что никто не должен знать о его приезде.
Кикабидзе заверил, что был в последний раз в России в 2008 году. После войны в Южной Осетии, несмотря на множество приглашений, он отказывался от гастролей.
"Я сказал, что ноги моей там не будет, пока между нашими странами такая ситуация", — пояснил певец.
Вместе с тем он заявил, что разделяет политику и народ. Поэтому он "всегда готов петь для русских, но не в России".
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Вчера, 01:48
Пушков прокомментировал сообщения о тайных выступлениях Кикабидзе в России
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Вахтанг КикабидзеРоссияГрузияВ мире
Популярные комментарии
Да не больно то хотелось видеть это мимино.
13 июля, 18:02
Александр Анатольевич
5981106
А что скажут пограничники?
13 июля, 17:52
РПРостовский Папа
32161200
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков прокомментировал сообщения о тайных выступлениях Кикабидзе в России
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