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РИА Новости

В Афганистане ликвидировали устроивших нападение на отель боевиков

Вчера, 17:11
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Силы безопасности Афганистана ликвидировали боевиков, напавших на отель в афганском городе Калайи-Нау, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя министерства внутренних дел Нусрата Рахими.
В субботу несколько человек атаковали гостиницу на северо-западе Афганистана в провинции Бадгис в 12.40 по местному времени (11.10 мск). Радикальное движение "Талибан" заявило об ответственности за атаку.
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Представитель МВД сообщил, что силовики ликвидировали трех боевиков, ещё двое были задержаны. По меньшей мере восемь представителей сил безопасности погибли, семеро получили ранения.
Ранее сообщалось о том, что три человека погибли, 10 получили ранения в результате атаки.
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