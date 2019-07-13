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РИА Новости

В работе "Билайна" произошел сбой

Вчера, 17:08
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВывеска на офисе компании "Билайн" в Москве
Вывеска на офисе компании Билайн в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Вывеска на офисе компании "Билайн" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В работе оператора сотовой связи "Билайн" произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает проблемы на популярных интернет-ресурсах.
Больше всего пользователей испытывают трудности с мобильной связью (72 процента). Еще 15 процентов сообщили о сбое всех сервисов, а 11 процентов пожаловались на проблемы с мобильным интернетом.
По данным портала, с затруднениями столкнулись жители Москвы, Подмосковья, Краснодара, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга и других городов.
"В настоящее время есть временные сложности при использовании услуг связи. Приносим свои извинения. Мы делаем все возможное, чтобы восстановить сигнал", — сообщается на странице "Билайн Россия" в соцсети "ВКонтакте".
Офис обслуживания абонентов компании Билайн в Москве
13 июня, 22:53
Абоненты "Билайна" столкнулись с ограничением доступа к сервисам Mail.ru
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БилайнРоссияОбщество
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