В работе "Билайна" произошел сбой

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В работе оператора сотовой связи "Билайн" произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает проблемы на популярных интернет-ресурсах.
Больше всего пользователей испытывают трудности с мобильной связью (72 процента). Еще 15 процентов сообщили о сбое всех сервисов, а 11 процентов пожаловались на проблемы с мобильным интернетом.
По данным портала, с затруднениями столкнулись жители Москвы, Подмосковья, Краснодара, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга и других городов.
"В настоящее время есть временные сложности при использовании услуг связи. Приносим свои извинения. Мы делаем все возможное, чтобы восстановить сигнал", — сообщается на странице "Билайн Россия" в соцсети "ВКонтакте".