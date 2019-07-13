Лидер турецкой оппозиции поддержал закупку у России С-400

АНКАРА, 13 июл – РИА Новости. Лидер основной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу поддержал закупку Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, сообщает агентство Лидер основной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу поддержал закупку Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, сообщает агентство Anadolu в субботу.

Ранее минобороны Турции сообщило о начале поставок С-400 в страну. Позже информацию подтвердила и Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству.

"Когда запрос Турции о приобретении (американских ЗРК) Patriot не нашел ответа, конечно же, Турция будет искать другие пути, чтобы обеспечить свою безопасность, и она будет делать это и дальше – это ее право. А сенат пусть посмотрит, где находится Турция, на ее стратегическое положение в регионе. Обеспечить свою безопасность внутри страны и за ее пределами – необходимость, и она обязана принять меры", - сказал Кылычдароглу, комментируя приобретение Анкарой ЗРК С-400.

Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов был заключен в 2017 году. Часть сделки по С-400 Турция оплатит сама, часть - за счет российского кредита. По словам вице-премьера РФ Юрия Борисова, контракт предусматривает опцион после выполнения основной части поставки.