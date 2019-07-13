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РИА Новости

В США более 600 тысяч человек планируют штурмовать "Зону 51"

Вчера, 16:56
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Более 600 тысяч человек в Facebook выразили желание участвовать в штурме американской военной базы "Зона 51" в Неваде, цель участников мероприятия — увидеть якобы спрятанных внутри инопланетян.
Военная база "Зона 51" в американском штате Невада долгое время ассоциируется в общественном сознании с конспирологическими теориями о внеземных формах жизни. В фильме 1996 года "День независимости" база фигурирует как лаборатория для проведения экспериментов над инопланетянами, однако настоящее ее назначение неизвестно. Власти США признали существование базы лишь в 2013 году, сейчас она остается хорошо охраняемым объектом.
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"Мы все встретимся у туристического места Alien Center "Зоны 51" и скоординируем наш вход", — пишут организаторы. На данный момент более 600 тысяч человек заявили, что примут участие в мероприятии, еще 592 тысячи проявили к нему интерес. Мероприятие запланировано на 20 сентября.
Организаторы также предлагают участникам бежать "как Наруто, чтобы опередить пули", следуя уникальному стилю главного героя японского аниме "Наруто", который бегал с отведенными назад руками и опущенной головой.
В прошлом месяце издание Politico сообщило, что сенаторы США провели закрытые слушания по проблеме неопознанных летающих объектов. Представители ВМС проинформировали сенаторов о встречах американских пилотов с объектами в небе, которые им не удалось распознать. Представитель сенатора Марка Уорнера, вице-президента комитета по разведке, подтвердила телеканалу, что в конгрессе серьезно подходят к этой проблеме.
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СШАНевадаБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
В позе Наруто только в наручниках побегут все в Гуантанамо)))
13 июля, 17:15
APAlexander Petroff
8160102
Могут, количество огнестрельного оружия в США превысило население страны. В Соединенных Штатах ещё в 2017 году число зарегистрированного оружия составило 393 млн единиц, что на 67 млн превышает население страны.
13 июля, 17:07
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1364000
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