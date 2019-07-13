Власти окажут помощь россиянам, пострадавшим в ДТП в Абхазии

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 июл — РИА Новости. Тверские власти следят за состоянием двух местных жительниц и ребенка, которые пострадали в ДТП в Гагре, им будет оказана вся необходимая помощь, в том числе и по возвращении домой, сообщило правительство региона.

В пятницу в Гагре в туннеле произошло ДТП. Водитель легкового автомобиля, пытаясь совершить обгон, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом. Как сообщалось ранее, в результате аварии одна россиянка из Сыктывкара скончалась на месте, еще пятеро граждан России, в том числе ребенок, пострадали. По данным посольства России в Абхазии, пострадавшие — жители Тверской и Московской областей, также Республики Коми.

Правительство Тверской области информирует, что в ДТП пострадали две жительницы региона и ребенок восьми лет. О случившемся проинформирован губернатор Игорь Руденя.

"Глава региона поручил региональному Министерству здравоохранения держать ситуацию на контроле и оказать всю необходимую помощь пострадавшим в ДТП жителям региона, в том числе и по возвращении домой", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящий момент одна из пострадавших жительниц тверского региона и ребенок находятся в Центральной районной больнице в Гагре, вторая женщина переведена в нейрохирургическое отделение Республиканской больницы Сухуми.