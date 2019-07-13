В посольстве в Абхазии рассказали о состоянии пострадавших в ДТП россиян

СУХУМ, 13 июл - РИА Новости. Состояние пострадавших россиян в ДТП в Гагре оценивается как средней тяжести, сообщило в субботу посольство России в Абхазии.

В пятницу в Гагре в туннеле произошло ДТП. Водитель легкового автомобиля, пытаясь совершить обгон, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом. Как сообщалось ранее, в результате аварии одна россиянка из Сыктывкара скончалась на месте, еще пятеро граждан России, в том числе ребенок, пострадали. Они находятся в районной больнице в Гагре.