В Татарстане шесть человек пострадали в ДТП с тремя автомобилями

КАЗАНЬ, 13 июл - РИА Новости. Столкновение трёх легковых автомобилей произошло в Татарстане в субботу утром, шесть человек были госпитализированы, сообщает МВД по республике.

"В 08.10 на 35 километре автодороги Алексеевск - В.Колок житель Алькеевского района 2001 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21074... на пересечении неравнозначных дорог, двигаясь по второстепенной, не предоставил преимущество приближающемуся по главной дороге автомобилю, в результате чего совершил столкновение с автомобилем Kia Carens под управлением жительницы Самарской области 1961 года рождения", - говорится в сообщении.

По данным МВД, после столкновения автомобиль Kia Carens выехал на встречную сторону дороги, где совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Nissan Serena под управлением жителя Алькеевского района 1981 года рождения.

В результате ДТП водитель и пассажирка автомобиля Kia 1977 года рождения, а также четыре пассажирки автомобиля Nissan (1968, 1951, 1970, 1979 годов рождения) с различными травмами были госпитализированы. Водитель автомобиля Nissan после оказания медицинской помощи отпущен домой.