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РИА Новости

Замглавы СКЖД арестовали по делу о взятке

Вчера, 16:25
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ВОЛГОГРАД, 13 июл - РИА Новости. Первый замглавы Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД, филиал РЖД) Алексей Черняев, задержанный по уголовному делу о взятке, арестован на два месяца, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК.
О задержании топ-менеджера, не называя его имени, ранее сообщили в Следственном комитете. По данным следствия, первый замглавы компании вместе с подчиненным получили взятку более чем на 1,5 миллиона рублей. За деньги они, как полагает СК РФ, обещали представителю некоей компании "беспрепятственное продвижение составов поездов". Как позднее сообщили РИА Новости в РЖД, задержанным является первый замглавы СКЖД Алексей Черняев, он уволен с 1 июля.
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По информации СК, в субботу суд в Ростове-на-Дону избрал ему меру пресечения.
"Пролетарский районный суд города Ростова-на-Дону избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца первому заместителю начальника Северо-Кавказской железной дороги", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что пресс-служба СКЖД отказалась комментировать задержание первого замглавы компании по уголовному делу о взятке.
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