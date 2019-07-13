В Башкирии грузовик насмерть задавил четырех рабочих

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Грузовик наехал на пятерых рабочих на трассе Р-240 "Уфа — Оренбург" в Башкирии, в результате четверо из них погибли, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИБДД России.
По данным пресс-службы, в субботу в 13:50 мск на 112 километре автодороги Р-240 "Уфа — Оренбург" водитель грузовика Volvo FM врезался в автомобиль дорожной службы УАЗ, после чего наехал на пятерых рабочих, которые красили мостовое ограждение.
"В результате ДТП четверо дорожных рабочих погибли, водитель грузовой автомашины Volvo FM и еще один дорожный рабочий получили телесные повреждения и были госпитализированы", — сообщили в пресс-службе.