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РИА Новости
Медиавойны

Британия и Канада объявили о создании Глобальной коалиции по свободе СМИ

Вчера, 16:11
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЧасовая башня "Биг Бен" Вестминстерского дворца в Лондоне
Часовая башня Биг Бен Вестминстерского дворца в Лондоне
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Часовая башня "Биг Бен" Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 13 июл – РИА Новости, Мария Табак. Главы МИД Великобритании и Канады Джереми Хант и Христя Фриланд объявили о создании Глобальной коалиции по свободе СМИ.
"Коалиция будет сформирована правительствами, которые подпишут официальное обещание говорить и принимать совместные меры в тех случаях, когда свобода СМИ оказывается под угрозой, и поддерживать свободу СМИ по всему миру", - говорится в переданном в РИА Новости сообщении МИД Великобритании.
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Решение о создании коалиции было принято по итогам прошедшей на этой неделе в Лондоне Глобальной конференции по свободе СМИ. Подобные конференции будут проходить ежегодно, в 2020 году саммит примет Канада.
"В рамках глобальной кампании свобода СМИ будет поддерживаться новым Глобальным фондом по защите СМИ - международной рабочей группой, которая будет помогать правительствам разрабатывать национальное регулирование и необходимые меры, а также независимой комиссией экспертов по юридическим аспектам под председательством бывшего главы британского Верховного суда лорда Нойбергера и при участии известных международных юристов, в том числе Амаль Клуни, спецпосланника министра иностранных дел по свободе СМИ", - говорится в сообщении.
В самом тексте документа, который поддерживают участники Глобальной коалиции по свободе СМИ, содержится утверждение, что свобода СМИ подвергается все большим угрозам в разных частях мира, обещание активно противостоять этим угрозам и разрабатывать совместные меры по защите свободы СМИ.
Стенд телеканала RT
9 июля, 14:33
Форум свободной прессы без прессы. Почему RT и Sputnik не пустили в ЛондонНа форум свободной прессы в Британию не пустили RT и Sputnik. Причина проста – они не нравятся Лондону. А вот собственные таблоиды, которые публикуют фейки, вполне по душе.
Телеканалу RT и агентству Sputnik было отказано в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе СМИ, которая проходила в Лондоне 10-11 июля. В качестве причины отказа один из организаторов конференции - британский МИД - назвал "активную роль RT и Sputnik в распространении дезинформации". На просьбу привести конкретные примеры представитель ведомства посоветовал РИА Новости обратиться в медиарегулятор Ofcom, ранее обвинивший RT в нарушении вещательного кодекса и пристрастности, но не дезинформации. RT настаивает, что не нарушал кодекс. По поводу конкретных претензий в адрес Sputnik в британском МИД не ответили ничего.
Эта ситуация возмутила МИД РФ. Официальный представитель ведомства Мария Захарова 9 июля заявила, что Россия требует от Лондона за сутки представить конкретные факты, на основании которых им было отказано в аккредитации. Представитель МИД Великобритании на следующий день отказался назвать конкретные причины и не стал комментировать требование МИД России предоставить в течение суток основания для отказа.
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МедиавойныДжереми ХантХристя ФриландВеликобританияКанадаВ мире
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