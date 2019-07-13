Британия и Канада объявили о создании Глобальной коалиции по свободе СМИ

ЛОНДОН, 13 июл – РИА Новости, Мария Табак. Главы МИД Великобритании и Канады Джереми Хант и Христя Фриланд объявили о создании Глобальной коалиции по свободе СМИ.

"Коалиция будет сформирована правительствами, которые подпишут официальное обещание говорить и принимать совместные меры в тех случаях, когда свобода СМИ оказывается под угрозой, и поддерживать свободу СМИ по всему миру", - говорится в переданном в РИА Новости сообщении МИД Великобритании.

Решение о создании коалиции было принято по итогам прошедшей на этой неделе в Лондоне Глобальной конференции по свободе СМИ. Подобные конференции будут проходить ежегодно, в 2020 году саммит примет Канада.

"В рамках глобальной кампании свобода СМИ будет поддерживаться новым Глобальным фондом по защите СМИ - международной рабочей группой, которая будет помогать правительствам разрабатывать национальное регулирование и необходимые меры, а также независимой комиссией экспертов по юридическим аспектам под председательством бывшего главы британского Верховного суда лорда Нойбергера и при участии известных международных юристов, в том числе Амаль Клуни, спецпосланника министра иностранных дел по свободе СМИ", - говорится в сообщении.

В самом тексте документа, который поддерживают участники Глобальной коалиции по свободе СМИ, содержится утверждение, что свобода СМИ подвергается все большим угрозам в разных частях мира, обещание активно противостоять этим угрозам и разрабатывать совместные меры по защите свободы СМИ.

Телеканалу RT и агентству Sputnik было отказано в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе СМИ, которая проходила в Лондоне 10-11 июля. В качестве причины отказа один из организаторов конференции - британский МИД - назвал "активную роль RT и Sputnik в распространении дезинформации". На просьбу привести конкретные примеры представитель ведомства посоветовал РИА Новости обратиться в медиарегулятор Ofcom, ранее обвинивший RT в нарушении вещательного кодекса и пристрастности, но не дезинформации. RT настаивает, что не нарушал кодекс. По поводу конкретных претензий в адрес Sputnik в британском МИД не ответили ничего.