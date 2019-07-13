В Москве рассмотрят дело о незаконной продаже "элитных" наручных часов

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Столичная полиция направила в суд дело о незаконном использовании товарных знаков при продаже тысячи наручных "элитных" часов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Следователями ГУМВД России по городу Москве окончено предварительное расследование уголовного дела о противоправной деятельности лиц, незаконно использовавших товарные знаки известных производителей. Ранее, в 2017 году в ходе обысков оперативниками было изъято свыше тысячи поддельных наручных часов элитных брендов", - сказала Волк.

Полиция установила, что соучастники приобрели крупную партию контрафактной продукции и реализовывали ее в интернете. Полученную выручку участники группы распределяли между собой, отметила Волк.

"В настоящее время уголовное дело в отношении указанных лиц с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Люблинский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу", - сообщила Волк.

По данному факту было возбуждено уголовное дело статье 180 УК РФ (Незаконное использование средств индивидуализации товаров, работ, услуг).

Четверым фигурантам было предъявлено обвинение. В декабре 2018 года Люблинским районным судом города Москвы им назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 1 до 3 лет условно.