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РИА Новости

В Москве рассмотрят дело о незаконной продаже "элитных" наручных часов

Вчера, 16:07
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Столичная полиция направила в суд дело о незаконном использовании товарных знаков при продаже тысячи наручных "элитных" часов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Следователями ГУМВД России по городу Москве окончено предварительное расследование уголовного дела о противоправной деятельности лиц, незаконно использовавших товарные знаки известных производителей. Ранее, в 2017 году в ходе обысков оперативниками было изъято свыше тысячи поддельных наручных часов элитных брендов", - сказала Волк.
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Полиция установила, что соучастники приобрели крупную партию контрафактной продукции и реализовывали ее в интернете. Полученную выручку участники группы распределяли между собой, отметила Волк.
"В настоящее время уголовное дело в отношении указанных лиц с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Люблинский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу", - сообщила Волк.
По данному факту было возбуждено уголовное дело статье 180 УК РФ (Незаконное использование средств индивидуализации товаров, работ, услуг).
Четверым фигурантам было предъявлено обвинение. В декабре 2018 года Люблинским районным судом города Москвы им назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 1 до 3 лет условно.
В дальнейшем было установлено, что к преступлению могут быть причастны еще 11 человек, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Общая сумма ущерба, причиненного правообладателям по двум уголовным делам, превысила 570 миллионов рублей.
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