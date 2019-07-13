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РИА Новости

Гонконгская полиция призвала протестующих прекратить насилие

Вчера, 15:56
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАкция протеста в Гонконге
Акция протеста в Гонконге
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Акция протеста в Гонконге. Архивное фото
ПЕКИН, 13 июл – РИА Новости. Полиция Гонконга после столкновений с протестующими в субботу призывает многочисленных участников протестов прекратить насильственные действия и разойтись, чтобы избежать ухудшения ситуации, говорится в заявлении на сайте полиции.
Более 30 тысяч жителей Гонконга в субботу вышли на протесты в районе Сёнсёй (Шёнг-Шуй), который граничит с городом Шэньчжэнь китайской провинции Гуандун, против параллельной торговли с материковым Китаем, которая, по заявлениям протестующих, привела к росту цен на жилье, ухудшению гигиенических условий. Этот вид бизнеса во многом определяет ассортимент в местных магазинах и позволяет торговцам уходить от налогов и обогащаться. Участники протестов призывают власти решить эту проблему как можно скорее.
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"Публичное шествие прошло в районе Сёнсёй (Шёнг-Шуй) в субботу, 13 июля, и завершилось в 17.00 (12.00 мск), как и было заявлено организаторами. Некоторые участники протестов вступили в перепалку и другими людьми, а также обвинили в этом сотрудников полиции, когда они вмешались", - говорится в заявлении.
Отмечается, что полиция обнаружила большое количество оборудования, в том числе шлемы и защитные очки, возле близлежащей станции метро. Некоторые из участников протестов снесли дорожные заграждения, заблокировали дороги, используя различные предметы.
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"Полиция Гонконга призывает участников протестов прекратить насильственные действия и как можно скорее разойтись. Полиция также призывает других представителей общественности немедленно покинуть соответствующий район и не участвовать в противоправных действиях", - говорится в заявлении.
Столкновения произошли уже после окончания официально разрешенной демонстрации, когда ее участники не захотели расходиться и стали вести себя агрессивно по отношению к сотрудникам правоохранительных органов. Местные СМИ сообщают, что полиция несколько раз применила перцовый газ и пустила в ход дубинки для разгона протестующих.
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