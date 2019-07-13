Ракета вывела блок с телескопом "Спектр-РГ" на суборбитальную траекторию

Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03 и астрофизической космической обсерваторией "Спектр-РГ" с космодрома Байконур. 13 июля 2019

© Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03 и астрофизической космической обсерваторией "Спектр-РГ" с космодрома Байконур. 13 июля 2019

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Ракета-носитель "Протон-М", стартовавшая в субботу с космодрома Байконур, вывела разгонный блок ДМ-03 с астрофизической космической обсерваторией "Спектр-РГ" на суборбитальную траекторию, трансляция запуска ведётся на Ракета-носитель "Протон-М", стартовавшая в субботу с космодрома Байконур, вывела разгонный блок ДМ-03 с астрофизической космической обсерваторией "Спектр-РГ" на суборбитальную траекторию, трансляция запуска ведётся на сайте Роскосмоса.

Ракета "Протон" со "Спектром" была запущена в 15.31 мск.

Через 10 минут после старта разгонный блок с обсерваторией отделился от третьей ступени "Протона" на суборбитальной траектории.

По данным на сайте Роскосмоса, выведение "Спектра" на целевую орбиту планируется провести за счёт двух включений двигательной установки ДМ-03.

Отделение обсерватории от разгонного блока намечается в 17.31 мск.

Космическая обсерватория "Спектр-Рентген-Гамма" ("Спектр-РГ") - международный российско-германский проект, который нацелен на создание орбитальной астрофизической обсерватории для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне.

Обсерватория "Спектр-РГ", построенная в НПО имени Лавочкина, включает два телескопа: eRosita, созданный Институтом внеземной физики общества имени Макса Планка (Германия), и ART-XC, разработанный Институтом космических исследований РАН и изготовленный Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Сарове.