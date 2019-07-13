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РИА Новости

Ракета вывела блок с телескопом "Спектр-РГ" на суборбитальную траекторию

Вчера, 15:49
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© Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос"Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03 и астрофизической космической обсерваторией "Спектр-РГ" с космодрома Байконур. 13 июля 2019
Запуск ракеты-носителя Протон-М с разгонным блоком ДМ-03 и астрофизической космической обсерваторией Спектр-РГ с космодрома Байконур. 13 июля 2019
© Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос"
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Ракета-носитель "Протон-М", стартовавшая в субботу с космодрома Байконур, вывела разгонный блок ДМ-03 с астрофизической космической обсерваторией "Спектр-РГ" на суборбитальную траекторию, трансляция запуска ведётся на сайте Роскосмоса.
Ракета "Протон" со "Спектром" была запущена в 15.31 мск.
Космический аппарат Спектр-РГ перед отправкой на Байконур
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Ученый рассказал, сколько проработает "Спектр-РГ"
Через 10 минут после старта разгонный блок с обсерваторией отделился от третьей ступени "Протона" на суборбитальной траектории.
По данным на сайте Роскосмоса, выведение "Спектра" на целевую орбиту планируется провести за счёт двух включений двигательной установки ДМ-03.
Отделение обсерватории от разгонного блока намечается в 17.31 мск.
Космическая обсерватория "Спектр-Рентген-Гамма" ("Спектр-РГ") - международный российско-германский проект, который нацелен на создание орбитальной астрофизической обсерватории для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне.
Космический аппарат Спектр-РГ перед отправкой на Байконур в лаборатории НПО имени Лавочкина
Вчера, 15:21
Ученый рассказал о карте Вселенной, которую сделает телескоп "Спектр-РГ"
Обсерватория "Спектр-РГ", построенная в НПО имени Лавочкина, включает два телескопа: eRosita, созданный Институтом внеземной физики общества имени Макса Планка (Германия), и ART-XC, разработанный Институтом космических исследований РАН и изготовленный Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Сарове.
Главная миссия научного аппарата "Спектр-РГ" - исследование Вселенной в рентгеновском диапазоне электромагнитного излучения, создание "карты" видимой Вселенной, на которой будут отмечены все достаточно крупные скопления галактик.
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Байконур (космодром)РоскосмосРИА Наука
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