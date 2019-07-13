В Иркутской области завели 14 дел в связи с мародерством в местах паводка

Жилой дом, пострадавший в результате подтопления в городе Тулун Иркутской области

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. В Иркутской области возбудили 14 уголовных дел по фактам краж личного имущества в местах подтопления, об этом сообщается на сайте местной прокуратуры.

Отмечается, что ход расследования дел о мародерстве находятся на особом контроле прокуратуры Иркутской области.

"В настоящее время в правоохранительных органах зарегистрировано 43 сообщения о преступлениях. Обеспечено возбуждение 14 уголовных дел по фактам хищения имущества, по четырем из которых установлены лица, причастные к совершению преступлений. Ход расследования уголовных дел находится на особом контроле прокуратуры", - говорится в сообщении.

Прокуроры требуют от органов предварительного расследования обеспечить уголовное преследование виновных в кражах и возместить причиненный ими ущерб.

Дождевой паводок затронул 107 населенных пунктов Иркутской области. Подтопление коснулось семи муниципальных образований региона. Больше других пострадали Нижнеудинский, Тулунский и Тайшетский районы. Река Ия в районе города Тулуна поднялась до отметки 13,9 метра, что вдвое превышает критический уровень. Стихия затронула почти 11 тысяч домов, 3,5 тысячи из них не подлежат восстановлению. Наводнением разрушено 11 мостов, размыто 48 участков дорог. Значительный ущерб нанесен объектам здравоохранения, образования и культуры.

От паводка пострадали 38 тысяч человек. До сих пор есть люди, судьба которых неизвестна. 25 человек в зоне паводка обнаружены погибшими.