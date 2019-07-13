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РИА Новости

Жители Гонконга вышли на протесты против параллельной торговли c Китаем

Вчера, 15:45
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВид на Гонконг
Вид на Гонконг
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Вид на Гонконг. Архивное фото
ПЕКИН, 13 июл – РИА Новости. Более 30 тысяч жителей Гонконга в субботу вышли на протесты в районе Сёнсёй против параллельной торговли с материковым Китаем, которая, по заявлениям протестующих, привела к росту цен на жилье и ухудшению гигиенических условий.
Как сообщает телеканал RTHK, участники протестов требуют от властей города прекратить закрывать глаза на то, как параллельная торговля влияет на жизнь района, а также на то, что такие бизнесмены очень искусно уходят от налогов и наживают состояние. Организаторы протестов в воскресенье пытаются обратить на себя внимание, так как, по их мнению, параллельная торговля негативно влияет на их жизнь, а правительство не предпринимает никаких усилий для решения этой проблемы.
Параллельная торговля активно процветает много лет в районах на границе Гонконга и материкового Китая, она заключается в том, что любой торговец может купить небольшую партию товара в розницу в Гонконге, и перевезти ее в Китай для реализации, при этом не нужно платить ввозных пошлин и получать разрешение на торговлю, к примеру, лекарствами, техникой, косметикой.
Многие владельцы или сотрудники магазинов на китайских электронных торговых площадках по привлекательным ценам продают импортные товары, которых в Китае или нет вообще, или же из-за ввозных пошлин цена слишком высока. Их преимуществом является близкое расположение Гонконга, куда они едут, покупают товар в малом количестве, привозят его в свой город и продают.
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