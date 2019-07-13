Ученый рассказал, сколько проработает "Спектр-РГ"

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Научный руководитель нового российского орбитального телескопа "Спектр-РГ" академик Рашид Сюняев надеется, что телескоп, который в течение ближайшего часа запустят с Байконура, проработает в космосе не менее четырех лет.

"Хотелось бы, чтобы спутник работал как можно дольше", - сказал он во время трансляции на сайте "Роскосмоса", отвечая на вопрос о расчетном сроке работы космического аппарата.

В качестве успешного примера Сюняев привел спутник "Интербол", который работает 15 лет.

"Мы очень надеемся, что (телескоп проработает - ред.) четыре года первых, когда мы будем строить карту всего неба. Главное для нас, чтобы ни один день не пропал, данные сбрасывались на Землю", - добавил он.

Ученый пояснил, что прием данных в ежедневном режиме важен по той причине, что раз в сутки угол зрения телескопа будет сдвигаться на один градус, поэтому для того, чтобы составить круговую панораму, важно получать данные каждый день.

За первые четыре года "Спектр-РГ" должен построить восемь полных карт Вселенной в рентгеновском диапазоне волн. После этого еще 2,5 расчетных года будут посвящены точечным наблюдениям объектов Вселенной по заявкам мирового научного сообщества.

Ракета "Протон" со "Спектром" будет запущена в 15.31 мск. Через 10 минут после старта разгонный блок ДМ-03 с обсерваторией отделится от третьей ступени ракеты на суборбитальной траектории. Выведение "Спектра" на целевую орбиту будет осуществлено за счёт двух включений двигательной установки ДМ-03.

На сайте госкорпорации отмечается, что перелёт "Спектра" в рабочую точку Лагранжа L2 (специальная точка пространства, в которой уравновешивается гравитационное влияние Солнца и Земли) в 1,5 миллионах километрах от Земли займет три месяца. За это время будет проверена работоспособность телескопов обсерватории и пройдут пробные астрофизические наблюдения.

Космическая обсерватория "Спектр-Рентген-Гамма" ("Спектр-РГ") - международный российско-германский проект, который нацелен на создание орбитальной астрофизической обсерватории для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне.

Обсерватория "Спектр-РГ", построенная в НПО имени Лавочкина, включает два телескопа: eRosita, созданный Институтом внеземной физики общества имени Макса Планка (Германия), и ART-XC, разработанный Институтом космических исследований РАН и изготовленный Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Сарове.