Дочь Алсу выпустила совместный с Ержаном Максимом клип

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Дочь певицы Алсу, участница проекта "Голос.Дети" Микелла Абрамова Дочь певицы Алсу, участница проекта "Голос.Дети" Микелла Абрамова выпустила дебютный клип на песню "Эта любовь", записанную совместно с финалистом шоу Ержаном Максимом.

"Это очень добрая история про самое светлое чувство — любовь. Не забывайте, что ее всегда нужно хранить в своем сердце!", — написала артистка в своем Instagram.

Микелла отметила, что работа над клипом была "просто невероятной, а результат оправдывает все ожидания!".

Над песней работали продюсер Дмитрий Климашенко, а также авторы Sher Oston и Дмитрий Тютлин. Режиссером клипа стал Александр Филатович, который работал с Таисией Повалий, Александром Рыбаком, Ириной Дубцовой и другими исполнителями.

Скандал на шоу "Голос.Дети"

Музыкальный конкурс "Голос.Дети" оказался в центре скандала после завершения шестого сезона, в котором победила дочь Алсу. Сразу после оглашения результатов в соцсетях появилась информация о фальсификации. Первый канал организовал проверку и обратился за помощью к компании Group-IB. После предварительных итогов расследования результаты голосования аннулировали.