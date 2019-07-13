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РИА Новости
Культура

Дочь Алсу выпустила совместный с Ержаном Максимом клип

Вчера, 15:14
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Дочь певицы Алсу, участница проекта "Голос.Дети" Микелла Абрамова выпустила дебютный клип на песню "Эта любовь", записанную совместно с финалистом шоу Ержаном Максимом.

"Это очень добрая история про самое светлое чувство — любовь. Не забывайте, что ее всегда нужно хранить в своем сердце!", — написала артистка в своем Instagram.

Микелла отметила, что работа над клипом была "просто невероятной, а результат оправдывает все ожидания!".
Экс-участник шоу Голос. Дети Ержан Максим
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Над песней работали продюсер Дмитрий Климашенко, а также авторы Sher Oston и Дмитрий Тютлин. Режиссером клипа стал Александр Филатович, который работал с Таисией Повалий, Александром Рыбаком, Ириной Дубцовой и другими исполнителями.

Скандал на шоу "Голос.Дети"

Музыкальный конкурс "Голос.Дети" оказался в центре скандала после завершения шестого сезона, в котором победила дочь Алсу. Сразу после оглашения результатов в соцсетях появилась информация о фальсификации. Первый канал организовал проверку и обратился за помощью к компании Group-IB. После предварительных итогов расследования результаты голосования аннулировали.
Первый канал провел специальный выпуск шоу, в котором Микелла Абрамова отказалась участвовать. Константин Эрнст сообщил, что все финалисты стали победителями конкурса, в том числе и дочь Алсу. Каждый победитель получил по миллиону рублей. Микелла отдала свой выигрыш на благотворительность.
Телеведущий Максим Галкин
25 мая, 00:24
Галкин прокомментировал спецвыпуск шоу "Голос. Дети"
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КультураШоу-бизнесАлсу (Алсу Абрамова)Россия
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