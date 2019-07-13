В Нижнем Новгороде иномарка врезалась в полицейскую машину

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 июл — РИА Новости. Три человека получили травмы при столкновении иномарки с полицейским автомобилем в центре Нижнего Новгорода, водитель отказался от медосвидетельствования, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

ДТП с участием машины полиции произошло вечером в пятницу на улице Белинского в Нижнем Новгороде.

"Автомобиль иностранного производства при проезде перекрестка на запрещающий сигнал светофора совершил столкновение со служебным автомобилем полиции. В результате ДТП пострадали 3 человека, находившиеся в иномарке, в том числе несовершеннолетний. Все они были доставлены в больницу, после оказания необходимой медицинской помощи были отпущены домой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что виновник ДТП отказался от медицинского освидетельствования, в результате чего на него был составлен административный протокол.