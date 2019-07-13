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2019-07-13T15:06Z
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РИА Новости

В Афганистане три человека погибли при атаке на гостиницу

Вчера, 15:06
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КАБУЛ, 13 июл - РИА Новости. Три человека погибли, 10 получили ранения в результате атаки на гостиницу в городе Калайи-Нау на северо-западе Афганистана, сообщил РИА Новости глава местной больницы Абдул Латиф Рустайи.
Несколько человек атаковали гостиницу в Калайи-Нау в 12.40 по местному времени (11.10 мск). Боевикам оказывают сопротивление службы безопасности.
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"Десять человек были ранены и трое убиты, среди раненых четверо военных", - заявил Абдул Латиф Рустайи.
В то же время представитель губернатора провинции Бадгис Наджибулла Дадфар рассказал РИА Новости, что двое военных погибли, а еще трое - пострадали.
"Двое военных к настоящему времени были убиты, и еще трое ранены, борьба продолжается", - сказал он.
Радикальное движение "Талибан" заявило об ответственности за атаку.
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