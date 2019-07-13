Суд арестовал подозреваемого в убийстве стюардессы в отеле Новой Москвы

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Щербинский суд Москвы отправил под стражу мужчину, обвиняемого в убийстве 23-летней стюардессы в отеле в Новой Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"В отношении Никиты Енина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство), постановлением Щербинского суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 10 сентября 2019 года", — сказал агентству представитель суда.

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В пятницу вечером официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полицейские задержали подозреваемого в убийстве девушки около станции метро "Университет" в Москве.

Волк рассказала, что при задержании мужчина достал нож и попытался оказать сопротивление полицейским. Один из оперативников сделал предупредительный выстрел вверх из табельного оружия, после этого подозреваемый был задержан и доставлен для проведения следственных действий.

Кроме того, полиция опубликовала допрос мужчины, на котором тот признается, что был со стюардессой в отношениях, а причина преступления - ссора. "Ругань... А дальше она начала громче и громче говорить, и у меня просто крышу совало", - сказал он.