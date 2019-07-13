Адвокат Вышинского призвал Зеленского не допустить провокаций в суде

КИЕВ, 13 июл — РИА Новости. Адвокат Андрей Доманский обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не допустить провокаций во время заседания суда по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

"Обращаюсь к вам как гаранту Конституции Украины относительно недопущения провокаций во время судебного заседания, направленных во вред имиджу Украины перед мировым сообществом", — написал он в фейсбуке

Кроме того, адвокат попросил главу МВД Арсена Авакова обеспечить правопорядок во время заседания.

"Надеюсь, полиция способна обеспечить надлежащее поведение собравшихся "вольных слушателей", а также предотвратить нарушение общественного порядка со стороны провокаторов, которые будут пытаться сорвать судебное заседание", — добавил он.

Дело Кирилла Вышинского

Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвинили в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.

Во время одного из судебных заседаний он обратился за помощью к Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Российский президент назвал ситуацию беспрецедентной, отметив, что журналиста арестовали за профессиональную деятельность.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении Вышинского и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, со своей стороны, напомнил, что все страны — члены организации должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.

В апреле более 250 журналистов из России и со всего мира подписали обращение к Зеленскому с призывом освободить Вышинского, но оно пока не нашло отклика.