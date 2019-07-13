В РПЦ опубликовали маршрут для прохода к мощам Петра и Февронии в Москве

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Очередь к мощам святых покровителей семьи Петра и Февронии начнет формироваться 15 июля от метро Парк Культуры и пройдет по Пречистенской набережной и Соймоновскому проезду, говорится в сообщении пресс-службы патриарха Московского и всея Руси, опубликованном в субботу.

"С 15 июля 2019 года с 8:00 до 20:00 очередь к мощам святых благоверных князей Петра и Февронии будет формироваться на Пречистенской набережной от Крымского моста. Нужно двигаться по набережной, Соймоновскому проезду, и далее - по улице Волхонка до центрального входа в Храм Христа Спасителя", - говорится в сообщении.

© Пресс-служба патриарха Московского и вся Руси Схема прохода к мощам Петра и Февронии в Москве. 15-21 июля 2019 © Пресс-служба патриарха Московского и вся Руси Схема прохода к мощам Петра и Февронии в Москве. 15-21 июля 2019

Организаторы уточнили порядок движения автобусов с паломниками из регионов, которые согласно предварительной заявке в штаб оргкомитета, будут определены на парковку на Фрунзенской набережной, проезд на автобусах к Храму Христа Спасителя будет ограничен.

Мощи святых покровителей брака – благоверных князей Петра и Февронии Муромских доставят 14 июля на неделю из Мурома в Москву для поклонения верующих. Встречу святыни возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл: богослужение начнется в 15.00, вход на него свободный. Доступ паломников в храм будет осуществляться с 15 по 21 июля с 08.00 до 20.00, в эти же дни здесь будет работать пресс-центр.

Русская православная церковь чтит память муромских святых супругов Петра и Февронии, живших на рубеже XII-XIII веков, 8 июля и 19 сентября. Их брак является образцом христианского супружества, святые издавна почитались на Руси как покровители супружеской жизни.

Согласно древнерусской летописи, дочь бортника из рязанской деревни Феврония излечила от страшной болезни муромского князя Петра, после чего они полюбили друг друга и поженились. В преклонном возрасте супруги приняли монашеский постриг и завещали похоронить их вместе. Скончались Петр и Феврония в один день и час – 8 июля по новому стилю. Мощи святых находятся в Свято-Троицком женском монастыре в Муроме.