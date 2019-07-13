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РИА Новости

Состояние жестоко избитой девочки из Ингушетии улучшилось

Вчера, 14:28
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НАЛЬЧИК, 13 июл — РИА Новости. Состояние жестоко избитой девочки из Ингушетии улучшилось, сообщила уполномоченный по правам ребенка при главе республики Зарема Чахкиева.
"На сегодняшний день, со слов врачей, состояние девочки стабильное, с улучшением. Проводится необходимое комплексное лечение", — написала она в Instagram.
Семилетнюю девочку с многочисленными травмами доставили в детскую больницу Назрани 4 июля. Ее экстренно прооперировали, после чего перевезли в Москву, в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. Несколько дней девочка оставалась в тяжелом состоянии, но затем врачи сообщили, что ее самочувствие улучшается: она стала более активна и начала лучше есть. Наметилось и небольшое улучшение в кровоснабжении правой руки, возможно, что удастся избежать ампутации.
Главк Следственного комитета по Ингушетии возбудил уголовное дело, по которому задержали тетю девочки Макку Гениеву. По данным следствия, с ноября прошлого года и до 3 июля нынешнего она систематически избивала племянницу ремнем и отрезом шланга, у девочки есть старые травмы позвоночника и переломы ребер.
Суд арестовал Гениеву на два месяца. Как выяснилось, ребенок воспитывался в ее семье без каких-либо документов, в том числе об установлении опеки. Кроме того, у Гениевой и ее супруга-полицейского есть двое своих сыновей. Мальчиков передали в реабилитационный центр.
Девочка плачет
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