НАЛЬЧИК, 13 июл — РИА Новости. Состояние жестоко избитой девочки из Ингушетии улучшилось, сообщила уполномоченный по правам ребенка при главе республики Зарема Чахкиева.

"На сегодняшний день, со слов врачей, состояние девочки стабильное, с улучшением. Проводится необходимое комплексное лечение", — написала она в Instagram

Семилетнюю девочку с многочисленными травмами доставили в детскую больницу Назрани 4 июля. Ее экстренно прооперировали, после чего перевезли в Москву, в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. Несколько дней девочка оставалась в тяжелом состоянии, но затем врачи сообщили, что ее самочувствие улучшается: она стала более активна и начала лучше есть. Наметилось и небольшое улучшение в кровоснабжении правой руки, возможно, что удастся избежать ампутации.

Главк Следственного комитета по Ингушетии возбудил уголовное дело, по которому задержали тетю девочки Макку Гениеву. По данным следствия, с ноября прошлого года и до 3 июля нынешнего она систематически избивала племянницу ремнем и отрезом шланга, у девочки есть старые травмы позвоночника и переломы ребер.