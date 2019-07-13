Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Как говорится в сообщении, выходные 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 4 и 5 мая.
Таким образом, россиян ждут каникулы в январе и мае, а также длинные выходные в феврале, марте и июне.
—с 1 по 8 января — Новый год;
—с 22 по 24 февраля — День защитника Отечества;
—с 7 по 9 марта — Международный женский день;
—с 1 по 5 мая — День весны и труда;
—с 9 по 11 мая — День Победы;
—с 12 по 14 июня — День России;
—4 ноября — День народного единства.