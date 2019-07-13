Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год

— с 1 по 8 января — Новый год; с 1 по 8 января — Новый год;

— с 22 по 24 февраля — День защитника Отечества; с 22 по 24 февраля — День защитника Отечества;

— с 7 по 9 марта — Международный женский день; с 7 по 9 марта — Международный женский день;

— с 1 по 5 мая — День весны и труда; с 1 по 5 мая — День весны и труда;

— с 9 по 11 мая — День Победы; с 9 по 11 мая — День Победы;

— с 12 по 14 июня — День России; с 12 по 14 июня — День России;