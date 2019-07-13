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РИА Новости

Продюсер Шатунова рассказал о состоянии здоровья певца

Вчера, 14:23
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© Фото : с официального сайта исполнителяЮрий Шатунов
Юрий Шатунов
© Фото : с официального сайта исполнителя
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов идет на поправку, сообщил продюсер группы Андрей Разин в аккаунте в Instagram.

"Юра Шатунов идет на поправку. Он пока еще в Москве со своей семьей. В ближайшее время он вылетит в город Сочи, где проведет все лето с семьей в своих апартаментах, в отеле "Разин"", — написал Разин.

Он поблагодарил поклонников, которые следили за состоянием здоровья певца. Продюсер отметил, что после реабилитации в Сочи Шатунов продолжит гастрольный тур.
В начале июля Разин сообщил РИА Новости, что Шатунова прооперировали в одной из московских клиник из-за воспаления гайморовой пазухи.
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