Продюсер Шатунова рассказал о состоянии здоровья певца

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов идет на поправку, сообщил продюсер группы Андрей Разин в аккаунте в Instagram.
"Юра Шатунов идет на поправку. Он пока еще в Москве со своей семьей. В ближайшее время он вылетит в город Сочи, где проведет все лето с семьей в своих апартаментах, в отеле "Разин"", — написал Разин.
Он поблагодарил поклонников, которые следили за состоянием здоровья певца. Продюсер отметил, что после реабилитации в Сочи Шатунов продолжит гастрольный тур.
В начале июля Разин сообщил РИА Новости, что Шатунова прооперировали в одной из московских клиник из-за воспаления гайморовой пазухи.